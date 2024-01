Publicado 24/01/2024 05:00

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro viveu, em março de 2017, o pior ano da sua história. Na ocasião, a Polícia Federal prendeu cinco dos sete conselheiros do TCE-RJ durante a Operação "O Quinto do Ouro", que investigava um esquema de pagamentos de propina oriunda de dinheiro desviado de contratos com órgãos públicos para agentes do Estado. Quase sete anos depois, um dos seus membros mais influentes está no centro de um escândalo de repercussão internacional. O conselheiro Domingos Brazão, ex-MDB, é cotado para ser o novo presidente da instituição em 2025, por ser o mais antigo na composição da mesa. Atuante, vota as contas dos prefeitos, participa dos debates que ocorrem no plenário, e tem o gabinete lotado de auxiliares. Vários funcionários foram realocados para trabalhar diretamente com ele. Ocorre que o noticiário conta que Ronnie Lessa, o ex-PM acusado de matar Marielle Franco e Anderson Gomes, delatou Domingos Brazão como um dos mandantes do atentado contra a vereadora e seu motorista. Em benefício da justiça, a PF precisa se pronunciar se é verdade.

Taxistas querem juros diferenciados

Taxistas poderão financiar veículos com juros acessíveis para crédito - Fabio Motta / Prefeitura do Rio

Taxistas poderão financiar veículos com juros acessíveis para créditoFabio Motta / Prefeitura do Rio

Ano eleitoral é ano que políticos buscam apoio de taxistas. O deputado Dionísio Lins (Progressistas), que investe neste segmento, defende uma frota mais moderna. Os permissionários legalizados poderão ter acesso junto à Caixa Econômica Federal ao financiamento e refinanciamento de seus veículos para compra, reforma ou modernização da frota com juros acessíveis para crédito, levando em conta o ano do veículo. A proposta será levada ao Governo do Estado.

Recorde de idosos em planos de saúde

Até 2030, o Brasil deve ter a quinta população mais idosa do mundo. Segundo o IBGE, já são 33 milhões de pessoas com 60 anos ou mais que vivem no país. Pesquisa realizada pela Unidas - União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde mostra que o Rio de Janeiro tem 11,25% da população beneficiária por região. A sudeste tem 47,96%.

Mudanças no secretariado em Maricá

Na Câmara de Vereadores de Maricá, o que se comenta é que o prefeito Fabiano Horta está esperando seu secretário de Governo, João Maurício, voltar de férias para começar a trocar parte da equipe de auxiliares. Os novos secretários deverão integrar, também, o núcleo de campanha eleitoral do segundo semestre da eleição.

PICADINHO

Jornalista Sérgio Ramalho lança livro "Decaído", sobre o miliciano Adriano da Nóbrega. Noite de autógrafos será no dia 31, às 18h30, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon.



Escolas Firjan SESI da Baixada Fluminense estão com inscrições abertas até amanhã (25) para vagas gratuitas no Ensino Fundamental.



Caixa Econômica leiloa 285 imóveis em todo Brasil com desconto de 55% abaixo da avaliação de mercado. Leilões começam dia 2 de fevereiro, às 10h, no site da empresa Globo Leilões. No estado do Rio são 43 imóveis.