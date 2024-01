Jair Bolsonaro queria lançar Alexandre Ramagem na disputa pela Prefeitura do Rio nas eleições - Reprodução

Jair Bolsonaro queria lançar Alexandre Ramagem na disputa pela Prefeitura do Rio nas eleiçõesReprodução

Publicado 26/01/2024 05:00

Os preparativos para esquentar o nome do deputado federal Alexandre Ramagem para ser pré-candidato do PL à sucessão municipal no Rio de Janeiro estavam em pleno andamento. Porém, investigação da Polícia Federal dá um duro golpe nas pretensões do ex-presidente Jair Bolsonaro de lançar o delegado como um exemplo de alguém "durão" e "idôneo" para enfrentar o favoritismo de Eduardo Paes. O passado de Ramagem pode condená-lo moralmente e inviabilizar a estratégia eleitoral previamente desenhada. Ele foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência e já sonhava em defender na campanha a construção de escolas cívico-militares: "são exemplos que deram certo perante a sociedade e acreditamos no modelo que traz consigo provas de sua capacidade". Depois de Carlos Jordy, ver mais um nome enrolado em investigação policial é tudo que um "delegado político" não gostaria numa arrancada eleitoral.

Não matem as capivaras!

Capivara Boris continua na Lagoa, após sumiço de toda a família. - João Pedro Stephen/Projeto Manguezal da Lagoa

Capivara Boris continua na Lagoa, após sumiço de toda a família.João Pedro Stephen/Projeto Manguezal da Lagoa

O biólogo Mario Moscatelli alerta que "a capivara Boris é o exemplo da resistência da fauna carioca. Há quatro anos, tínhamos um grupo de 8 capivaras, que sistematicamente foram mortas ou desapareceram. Há um ano, chegaram Boris e Judith. Em pouco tempo, Judith sumiu e, no seu lugar, apareceram recentemente dois indivíduos, um de pequeno porte e o outro, supostamente adulto. Infelizmente, o de menor porte foi encontrado morto, boiando em trecho da Lagoa. Fato é que Boris continua dominando o espaço supostamente com mais outro animal que não sabemos ainda se é macho ou fêmea. Apesar de extremamente resistente à degradação ambiental, visto que são vistos até no canal do Fundão, o contato com os humanos não tem sido benéfico para a espécie, visto que muitas vezes é caçado por conta de sua carne. Apesar de tudo e de todos, Boris resiste e nós com ele".

Deputada reage a ataque transfóbico

A deputada estadual Dani Balbi (PCdoB) oficiou o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública sobre a denúncia de agressão contra três mulheres, sendo duas delas trans, na Lapa. Segundo relato, elas foram agredidas por mais de 15 homens após serem retiradas de um estabelecimento. "Os ofícios têm como objetivo informar e solicitar providências a respeito de um episódio de transfobia ocorrido no Casarão do Firmino", diz o documento.

Carnaval tem outro tipo de folião com passar dos anos

A presidente da Associação Independente de Blocos de Rua do Rio (Sebastiana), Rita Fernandes, constatou uma mudança no perfil do folião carioca. "A nova geração traz outras questões para o Carnaval: de gênero, de afirmação, são questões de corpo. O Carnaval virou uma pauta. Essa pauta está no corpo, na música, na forma de se colocar".

PICADINHO

Projeto Praia Para Todos, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e com a Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência, realiza hoje (26) ação na Prainha, na Zona Oeste do Rio. Contando com sua estrutura, a equipe do Praia Para Todos, com apoio da SMAC, atenderá 20 frequentadores assistidos pela SMPD.



Para celebrar o Dia Internacional da Proteção de Dados, Prefeitura do Rio realiza seminário, hoje (26), no auditório do Ibmec. "Os desafios da proteção dos dados pessoais e da privacidade no uso das tecnologias baseadas em Inteligência Artificial" é um dos assuntos.



TRE informa que, atualmente, o estado do Rio de Janeiro tem cerca de 65% dos eleitores biometrizados. O sistema biométrico reforça a segurança do processo eleitoral.