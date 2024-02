Publicado 01/02/2024 05:00

O descaso com a vida dos animais silvestres é uma preocupação das autoridades que atuam na proteção dos bichos. Nesta semana, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), com apoio do Comando de Polícia Ambiental (CPAM), foi obrigado a promover uma operação de combate a crimes contra a fauna no Parque Estadual da Pedra Branca, unidade de conservação administrada pelo instituto na Zona Oeste da capital fluminense. Durante a ação no Núcleo Pau da Fome, na Taquara, a equipe apreendeu aves silvestres e seis armas de fogo. Além dos animais, foram encontradas uma motosserra, um alçapão, uma carapaça de tatu-galinha (Dasypus novemcinctus) e seis gaiolas. "Não medimos esforços na hora de nos mobilizarmos contra essas atividades ilegais que tanto prejudicam a nossa biodiversidade", afirmou o vice-governador e secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha.

Vinte mil vagas gratuitas

Aula de hidroginástica no Parque Radical de Deodoro - Divulgação / Prefeitura do Rio

Com o fim da colônia de férias, as Vilas Olímpicas, o Parque Radical de Deodoro e o Parque Olímpico voltam a oferecer as atividades regulares, com a abertura de mais de 20 mil vagas para prática esportiva. As inscrições vão até amanhã (2). As aulas começarão na próxima terça-feira (6). Entre as atividades oferecidas estão ginástica localizada, futsal, jiu-jitsu, treinamento funcional, natação e hidroginástica.

Armação de Búzios: Turismo sempre em alta

Apesar de dias de chuva, Búzios tem recebido um grande número de turistas e manteve a taxa de ocupação de hospedagens acima de 80% em janeiro. Segundo o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação (Sindsol) de Armação dos Búzios, Thomas Weber, a recuperação do turismo na cidade se deu devido à união dos empresários, instituições e ações elaboradas em conjunto com o poder público.

Devolução de contribuição sindical

A Justiça determinou a devolução da contribuição sindical paga pelos Fiscais de Atividades Econômicas da Prefeitura do Rio (FAE), no período de 2000 a 2006. No processo, os fiscais provaram que a cobrança foi indevida e receberão os valores corrigidos, conforme determinou a decisão judicial.

PICADINHO

Juíza Eunice Haddad tomará posse no dia 5 de fevereiro, às 18h, como presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (AMAERJ) para o biênio 2024-2025. Cerimônia será no Plenário Ministro Waldemar Zveiter, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).



Diretor do Departamento Cultural da Portela, Rogério Rodrigues é o palestrante para série “Vozes Brasilis”. Palestra “Carnaval e resistência” será no dia 6, às 14h, na Biblioteca Nacional.



Bangu Shopping é ponto de coleta para doações de material escolar novo ou em bom estado de conservação até 9 de fevereiro. Materiais serão doados para o Instituto Anne Sullivan.