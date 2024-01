Publicado 31/01/2024 00:00

A Agetransp, Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro, entrou em 2024 mais atuante e rigorosa. Ela sempre teve por finalidade exercer o poder regulatório, acompanhando, controlando e fiscalizando o setor de transporte. Mas ela parecia ao cidadão fluminense uma instituição distante dos problemas do dia a dia. Mas, isto parece estar mudando. Esta semana, a Agetransp lançou a Ouvidoria Itinerante, que começa a funcionar pela Estação Pavuna do Metrô, com objetivo de listar as reclamações de passageiros das concessionárias Metrô Rio, Supervia e CCR Barcas. A agência anuncia ser mais atenta sobre a entrega dos serviços pelas concessionárias.

Abin: Investigação preocupa bolsonaristas

Pessoas próximas a Carlos Bolsonaro estão com medo das investigações. - Divulgação

Pelo menos três políticos bolsonaristas do Rio de Janeiro e uma assessora de imprensa estão preocupados com o andamento da investigação da Polícia Federal que alcançou o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos). O temor é quanto à troca de mensagens privadas entre eles e se, de fato, a chamada "Abin Paralela" seguiu seus passos. "Somos aliados, mas sei lá... estou preocupado, confesso", disse um deles à coluna em troca do anonimato.

Aumento o cerco contra produtos antipets

ONGs dedicadas à proteção dos animais querem mais rigor na fiscalização de venda de produtos para os pets. O presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da Alerj, o deputado estadual Léo Vieira (PL), apresentou um projeto de lei para proibir a comercialização e uso de medicamentos inibidores de cio prejudiciais a cães e gatos. De acordo com o Projeto de Lei 1593/2023, a proibição de comercialização se estende a estabelecimentos comerciais de produtos animais, petshops, clínicas e hospitais veterinários ou qualquer outro especializado ou não no ramo situado no estado do Rio de Janeiro.

Brasil entra no seleto clube nuclear

O presidente da Frente Parlamentar Mista de Tecnologia e Atividades Nucleares, deputado Júlio Lopes (PP), foi convidado a participar, na Rússia, do 13º Fórum Internacional ATOMEXPO 2024. Evento vai discutir a inovação e desenvolvimento de novas tecnologias nucleares. "O Brasil domina hoje toda a tecnologia de enriquecimento de urânio em todas as suas etapas e está entre os 10 países do mundo capazes de fazer isso", disse o parlamentar.

PICADINHO

Afroreggae realiza hoje (31) final da Copa AFG na Arena Afrogames, no Cantagalo. É o maior evento do setor de esportes eletrônicos voltados para público C, D e E.



Naves do Conhecimento abrem inscrições para mais de 3 mil vagas em cursos gratuitos de tecnologia e empreendedorismo.



A Rocinha, maior favela do país, ganhou núcleo de atendimento do Sindicato dos Comerciários. Local funcionará toda quinta-feira, das 9h às 18h, na sede da associação de moradores e o atendimento é gratuito.