Publicado 30/01/2024 00:00

No imaginário popular, a Polícia Federal bater na sua porta é o mesmo que o mundo cair sobre sua cabeça. Para a família Bolsonaro, envolvida em tantos problemas criminais, pode não ser interpretado como fim da linha. A investigação da PF dirigida ao vereador Carlos Bolsonaro pode se transformar no limão que faltava para a limonada da direita. O argumento chave é o da "vitimização" ao dizer que o Governo Lula persegue o pai ex-presidente. Como Carlos é pré-candidato à reeleição, ele ganha mídia gratuita e empunhará a bandeira de que só eleito poderá combater seus algozes. A terceira tese é que fixa polarização, jogo que até Lula parece querer. Se não surgirem provas convincentes, os Bolsonaro saem "consagrados", pois depois de "tanta perseguição" eles podem argumentar que ganharam prova de idoneidade carimbada pela PF. No entanto, se a encrenca for mesmo gigantesca e alguém for preso, só virá o alívio com indulto numa eventual vitória da direita em 2026.

Quinhentos mil passageiros do Bonde de Santa Teresa

Bonde de Santa Teresa teve aumento de 21% em passageiros em 2023. - Rafael Campos / Divulgação

O tradicional sistema de bondes de Santa Teresa fechou o ano de 2023 com 497.058 passageiros transportados, o que representa um aumento de 21% em relação ao ano anterior. Após as obras de revitalização, iniciadas em janeiro, o trajeto original do sistema será retomado, com a reativação dos ramais Paula Mattos e Silvestre - fora de operação há mais de 10 anos. O número reflete o interesse pelo meio de transporte, que é também uma atração turística da cidade.

Estudo de olho no futuro político

Acaba de ser finalizado o e-book da Oficina Consultoria “O que esperar do Congresso Nacional em 2024?”. A publicação apresenta análises e dados inéditos sobre a criação de superfederações pelos partidos do centro, detalhes da reforma tributária, o projeto de lei das Fake News, a Inteligência Artificial e vetos que ainda serão negociados pela Casa.

Detran faz mutirão para tirar identidade de vítimas das chuvas

Hoje o mutirão do Detran.RJ para expedição de identidade para as vítimas das chuvas atenderá a população da Pavuna. O posto será na Avenida Chrisótomo Pimentel, 1993, no Conjunto Hawai e na Igreja Universal, na Rua Guaiuba, em Acari. O órgão já atendeu 906 pessoas em mutirões por causa das enchentes.

PICADINHO

Relatório anual do Instituto Fogo Cruzado revela que 2023 bateu recorde de crianças mortas por causa de tiroteio, chegando a 10 óbitos. Outras 15 ficaram feridas.



Colégio Cruzeiro abre inscrições para aulas noturnas gratuitas para jovens e adultos para cursar entre o 1º e o 5º ano do Ensino Fundamental. Inscrições serão de 1º a 16 de fevereiro.



Bloco Dinossauros Nacionais começa a receber, hoje (30), inscrições de pessoas com deficiência que desejarem ficar no espaço de acessibilidade exclusivo. Desfile será será no dia 12, no Largo de São Francisco de Paula, Centro do Rio.