Publicado 28/01/2024 05:00

Depois do arcabouço fiscal e da reforma tributária, o Governo Federal quer pavimentar os rumos da indústria. A Firjan, que representa as empresas do setor, comemorou a decisão. Para ela, é "crucial" retomar a posição de destaque da indústria na economia brasileira. Aplaude as missões elencadas, considerando-as apropriadas para o atual momento socioeconômico". A Firjan reconhece que a área econômica "busca restabelecer a relevância da atividade industrial, reconhecendo-a como peça-chave para o desenvolvimento econômico sustentável do país". Para a Firjan, "sem equilíbrio fiscal, corremos o risco de interromper o atual ciclo de queda das taxas de juros, elemento vital para o desenvolvimento da indústria".

"Mercantilização" de laudos de vistoria de prédios

Deputado Luiz Paulo e presidente do CAU/RJ, Sydnei Menezes - Divulgação

Deputado Luiz Paulo e presidente do CAU/RJ, Sydnei MenezesDivulgação

O presidente do CAU/RJ, Sydnei Menezes, e o deputado estadual Luiz Paulo (PSD) se encontraram para discutir a Lei de Autovistoria Predial do Estado do Rio de Janeiro. Na pauta, a atuação do Conselho Federal dos Técnicos Industriais para que esses profissionais também possam atuar nesta área. A lei obriga os laudos de vistoria a cada cinco anos. "Percebemos a mercantilização desses laudos. É preciso combater esse problema", diz Sydnei Menezes, presidente do CAU/RJ.

O que se diz de Lewandowski por aqui

Membros do alto escalão das forças de segurança do Rio de Janeiro preferem esperar as ações concretas do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para saber "qual apito ele toca". Já o experiente ex-deputado Miro Teixeira tem uma opinião mais definida. "Lewandowski é sereno e à prova de pressões. Com leveza, relatou Recurso Extraordinário de onde faz surgir a inconstitucionalidade de nepotismo. Assume o Ministério da Justiça mantendo a Polícia Federal sob seu comando. Discreto, combaterá duramente a criminalidade. Podem anotar".

Identificação facial alcançará um milhão de passageiros

Depois de muitas críticas ao Governo da China por armazenar em computadores dados de identificação facial, agora, as autoridades brasileiras se rendem à tecnologia. O governador Cláudio Castro firmou acordo com as concessionárias Supervia, Metrô, Barcas e CCR Via Lagos para implementar o sistema já em uso pela Polícia Militar nos modais públicos. Ações de combate à criminalidade serão ampliadas visando localizar criminosos foragidos da Justiça, com mandados de prisão em aberto. A Agetransp articulou essa iniciativa com as empresas de transportes concedidas pelo Estado, que atendem cerca de 1 milhão de usuários por dia e serão disponibilizadas imagens de mais de mil câmeras de vídeo para integrarem o sistema de videomonitoramento da PM.

PICADINHO

Cineasta Aida Marques está com exposição "E Foram Felizes Para Sempre", que repensa o casamento tradicional, no espaço cultural Estação Net Rio, em Botafogo, até 22 de março.



Concurso da Prefeitura de Nova Iguaçu tem 2.738 vagas de educação. Inscrições vão até 8 de fevereiro pelo site do Instituto Consulplan. Provas serão aplicadas no dia 10 de março.



Considerado o maior evento de cultura negra realizado em favela, o 12° Encontro Nacional de Cultura Popular no Vidigal está confirmado entre 11 e 17 de março.