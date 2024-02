Publicado 04/02/2024 05:00

Levantamento do Ecad mostra que, em 2023, o Carnaval em todo o estado do Rio de Janeiro arrecadou R$ 3,2 milhões em direitos autorais, o que foi 27% maior do que no ano anterior. De acordo com os técnicos da Associação, os valores destinados a compositores e artistas poderiam ser maiores, se todos os blocos, trios elétricos e eventos respeitassem o licenciamento musical concedido pelo Ecad. Com o Carnaval de 2024 já batendo na porta, muitos blocos ainda não licenciaram suas participações. Em tempos de princípios ESG, a instituição tem feito uma ação junto aos patrocinadores para alertar sobre a importância de exigirem o pagamento de direitos autorais e reavaliar investimentos em eventos que não cumprem a legislação brasileira.

Saúde mental em Paracambi

Andrezinho Ceciliano vê com bons olhos reforma psiquiátrica. - Divulgação/Alerj

O deputado Andrezinho Ceciliano tem dito para quem o visita que Paracambi foi um dos primeiros municípios a implantar o novo modelo previsto pela Reforma Psiquiátrica. "Em 2001, época em que André Ceciliano foi prefeito, foi feita uma intervenção na Casa de Saúde Dr. Eiras, um manicômio desprezível, onde pessoas com transtornos mentais eram tratadas como lixo. Foi implantado um programa de saúde mental de excelência atendendo a todas as prerrogativas do Ministério da Saúde", diz ele ao citar o pai.

Corrida por vagas nas escolas

A deputada estadual Renata Souza (PSOL) tem recebido muitas reclamações sobre falta de vagas em escolas estaduais e creches municipais. Então, ela oficiou a Secretaria Municipal de Educação sobre as creches e a SEEDUC sobre as escolas públicas estaduais em relação à falta de vagas, critérios para alocação dos alunos e consideração do critério da proximidade com a moradia e sobre busca ativa de escolas.

Ludmilla: Evangélicos destilam "compra de igreja"

Os parlamentares que representam os evangélicos na políticas disseram que ainda estão em consulta dos seus "apoiadores" para saber como receberam a "compra de igreja" pela cantora Ludmilla. Um conhecido pastor disse à coluna que "a esposa da cantora se alegrou ao adquirir uma igreja. Porém, por ser uma dupla homoafetiva haverá muita resistência no meio evangélico tradicional. Eu tenho reservas com relação ao comportamento de estrelas que fazem o que dá “na telha” sem ter a verdadeira motivação", disse ele.

PICADINHO

Águas do Rio será responsável pela operação e distribuição de água em copos ecológicos reutilizáveis ao público em todos os setores do Sambódromo no Carnaval.



Rioprevidência alerta pensionistas nascidos em fevereiro para recenseamento obrigatório. Quem não comparecer pode ter o benefício suspenso.



Projeto social Se Liga na Cultura, que incentiva o desenvolvimento de jovens, chega a comunidades caiçaras e indígenas do sul fluminense.