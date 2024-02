Publicado 03/02/2024 05:00

O secretário nacional de Economia Solidária, Gilberto Carvalho, liderança nacional do PT, está no Rio para encontros com movimentos sociais, grupos religiosos, sindicalistas e representantes de trabalhadores ambulantes e por aplicativo. Ele é um dos amigos pessoais do presidente Lula. Foi chefe de gabinete durante os seus dois primeiros mandatos presidenciais (2003 a 2010). E também tem fortes ligações com a Igreja Católica. Em pauta, as ações do Governo Federal na cidade e o cenário eleitoral para 2024, incluindo a participação do partido na chapa do prefeito Eduardo Paes. Na Câmara Municipal, ele tem um aliado de primeira hora, o vereador Edson Santos. Há muito tempo Carvalho segue um mantra: "Só tem um jeito de dar governabilidade ao presidente Lula, investir na conscientização e na participação popular".

Cabo Frio: Disputa em pé de guerra

Prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado deixou o PL. - Ascom

No PL de Cabo Frio, não cabiam a prefeita Magdala Furtado e o deputado estadual Dr. Serginho. Ela deixou a legenda. O parlamentar já circula pela cidade dizendo que tem o apoio do governador Cláudio Castro. Dr. Serginho anunciou que os equipamentos e recursos do Estado para auxiliar na recuperação das áreas inundadas existem por sua iniciativa. Magdala tem sido cobrada a dar uma resposta.

Diversidade no ambiente de trabalho

A Ocyan, da área de petróleo e gás, promove a Diversidade & Inclusão desde 2019, quando implantou programa voltado para quatro grupos de afinidade: Equidade de Gênero, Pessoas com Deficiência, Raça & Etnia e LGBTQIA+. Agora inauguraram a Biblioteca Diversa, que reúne vários exemplares de títulos sobre temáticas que visem a promoção de um ambiente mais inclusivo nas causas sobre diversidade.

Covid-19 não foi vencida no Rio de Janeiro

Apesar de doses de vacinas disponíveis contra Covid-19 nos postos de saúde, muita gente pensa que a doença não existe mais. Não é verdade. Macuco, o menor município fluminense em população, com apenas 5.646 habitantes, apesar de todo o esforço municipal, registrou 32 óbitos, de acordo com o mais recente boletim de janeiro. Lá foram anotados 1.286 casos positivos.

PICADINHO

Águas do Rio será responsável pela operação e distribuição de água em copos ecológicos reutilizáveis ao público em todos os setores do Sambódromo no Carnaval.



Mais de 100 mil MEIs de vendas do Rio de Janeiro ainda precisam fazer Inscrição Estadual. Prazo para solicitação do registro junto à Sefaz-RJ é prorrogado até dia 29 de março.



Riocard Mais distribuirá água e outros brindes hoje, durante o bloco Simpatia É Quase Amor. Ação será das 11h às 17h no Quiosque Delamare, em Ipanema.