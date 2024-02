Publicado 06/02/2024 05:00

O governador Cláudio Castro e o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar, vão precisar calibrar bem a balança entre os poderes neste ano eleitoral. A ideia de abrir Comissões Parlamentares de Inquérito na Alerj embute o risco delas saírem de controle e se voltarem contra os dois grupos que detém o comando da política institucional do Estado. Bacellar terá que ser cirúrgico ao "dar o bote" que parece ser sua intenção, e, "bem sucedido", multiplicar o poder que já detém. Caso contrário, seus erros darão munição para seus inimigos. A investigação sobre as ligações perigosíssimas da deputada Lucinha com a milícia da zona oeste e a pressão sobre as entranhas no sistema prisional escondem cilindros de nitroglicerina. Quem sobreviver verá.

Turistas preferem ficar em Ipanema e Copa

Ipanema é uma das preferências em hospedagem no Carnaval - Marcos Porto/Agência O Dia

Entre os bairros mais procurados para quem quer se hospedar durante o Carnaval estão Ipanema/Leblon, com 80,56%, Copacabana/Leme (78,79%), Flamengo/Botafogo (76,18%), Centro (69,10%) e Barra/Recreio/São Conrado (68,48%). "No início do ano, as pessoas têm muitas despesas com IPTU, IPVA e material escolar e acabam postergando as decisões eletivas. Mas o Rio tem potencial de alcançar 85% de ocupação durante o Carnaval", disse o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes.

Alianças: Pouco tempo para aparar arestas

As negociações dentro da Federação PSDB-Cidadania no Rio avançam no sentido de se chegar a um entendimento sobre apoios. Impasse só na capital. Representantes das Executivas se reuniram esta semana para debater o posicionamento nas eleições. Na capital, o Cidadania tende a acompanhar Eduardo Paes e o PSDB quer lançar candidatura própria.

Zito alinha esquerda em torno do seu nome

A dois meses do registro das candidaturas para as eleições municipais, lideranças do PT de Duque de Caxias criaram o "PT em Movimento" para organizar a militância local em torno da candidatura de José Camilo Zito. O ex-prefeito da cidade se filiou no ano passado ao PV, e a tendência é que a saída da esquerda seja mesmo a federação com a inclusão do PCdoB.

PICADINHO

Governo do Rio de Janeiro publicou chamamentos públicos para selecionar empresas que vão construir mais de 800 unidades habitacionais na capital e em Petrópolis, na Região Serrana.



Unigranrio-Afya, na Barra da Tijuca, faz campanha de doação de sangue em parceria com o Hemorio e o empreendimento Ed. Barra da Tijuca Corporate, no próximo dia 27.



Rio Open 2024 promove leilão social em parceria com a Play For a Cause. Fã poderá conhecer bastidores da competição. Valor líquido será destinado para quatro ONGs cariocas.