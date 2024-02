Publicado 07/02/2024 05:00

A situação política - e criminal - da deputada Lucinha (PSD) só se complica e se torna quase insustentável sua permanência no cargo que ocupa na Assembleia Legislativa. Sua proximidade com o chefe das milícias, Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, e seus comparsas, estão documentadas pela PF. Documentos que indicam a existência de rachadinha no gabinete de Lucinha. Entre os servidores lotados, estão a nora de um miliciano e um PM, ambos indiciados na CPI das Milícias. O deputado estadual Rodrigo Amorim (PTB) não terá trabalho como relator do caso, mesmo tendo que ouvi-la. Desta vez, é pouco provável que os colegas da Alerj protejam Lucinha como fizeram no passado os que revogaram as prisões dos deputados Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. A maioria caiu em desgraça.

Pampolha foca sua ação no Rio de Janeiro

Filiado oficialmente ao MDB, o vice-governador Thiago Pampolha diz que sua chegada à nova agremiação tem como objetivo fortalecer a sigla. Ele quer trabalhar junto às lideranças estaduais para ampliar a força do partido na capital, seu reduto político. Pampolha continua com as suas atenções voltadas para a área do meio ambiente.

Tribunal Superior do Trabalho emite alerta

Tribunal Superior do Trabalho de olho em quem descumpre lei de cotas. - Divulgação

Tribunal Superior do Trabalho de olho em quem descumpre lei de cotas.Divulgação

De acordo com o artigo 93 da Lei 8.213/1991, empresas com mais de mil empregados precisam ter no mínimo 5% de seus postos de trabalho ocupados por pessoas com deficiência ou reabilitadas. O descumprimento dessa cota pode resultar em multa pesada. E mais, para o TST, é imprescindível que demonstrem a realização de esforços firmes, sistemáticos, eficazes e compatíveis com a vontade real de querer contratar esses trabalhadores, promovendo e garantindo condições de acesso e de permanência das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Marcos Braz: o que diz, afinal, o Conselho de Ética?

A agressão envolvendo o vereador e vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e um entregador num shopping do Rio está deixando o Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro numa posição constrangedora. O que se diz nos corredores da Casa é que tudo precisa acabar em pizza, por mais que os fatos exijam posição oposta. A lentidão já respinga na presidente Rosa Fernandes, mesmo ela tendo dito que marcará uma nova reunião para discutir o tema.

PICADINHO

Shopping Boulevard prepara programação infantil especial para o mês de fevereiro com peças de teatro, recreação e parque temático do Garfield.



Fiscais do Procon-RJ vão atender a foliões durante desfiles de escola de samba na Marquês de Sapucaí. Equipe poderá para mediar conflitos consumeristas, apurar denúncias no local, orientar consumidores e distribuir o Guia do Consumidor Turista.



Festival Dança em Trânsito ocupa o Centro Cultural Espaço Tápias, na Barra da Tijuca, com projeto Palco Carioca. Primeiro espetáculo do circuito é "Suíte Rock" nos dias 17 e 18 de fevereiro.