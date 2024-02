Publicado 11/02/2024 05:00

Prefeito do Rio de Janeiro por três mandatos e atualmente vereador, César Maia é uma das autoridades que mais lidou com os improvisos e sobressaltos da organização do Carnaval no Rio de Janeiro. Segundo seu depoimento à coluna, "o fato mais importante dessa fase do Desfile das Escolas de Samba na Sapucaí foi a construção da Cidade do Samba. Ela gerou uma mudança no desfile das alas. O enorme crescimento dos carros alegóricos os transformou em verdadeiras alas, tanto na altura quanto na largura ocupando toda a Avenida. Outra decisão acertada foi ter passado o Carnaval para a mão de quem o produzia: as escolas de samba, representadas pela Liga". E hoje? "Como vereador, destaco a mudança definitiva da iluminação na Avenida, ocorrida em 2022, realizada por minha filha, Daniela Maia, quando esteve à frente da Riotur. Antes totalmente branca e chapada, hoje transformada quase em um quesito permitindo que as escolas executem uma iluminação cênica, com infinitas possibilidades de cores e efeitos", diz ele.

Estrangeiros no Rio e argentinos lideram

Quase 1,2 milhão de turistas estrangeiros visitaram o Rio em 2023. - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

O estado do Rio de Janeiro recebeu quase 1,2 milhão de turistas internacionais em 2023. Ranking dos principais países emissores de turistas é liderado pela Argentina, com 30% das chegadas (397.763). Em segundo, o Chile (215.409), e os EUA (142.600) em terceiro. "Nós devolvemos o Rio de Janeiro à prateleira dos principais destinos turísticos do mundo. O número que alcançamos, de quase 1,2 milhão de estrangeiros, mostra que estamos no caminho certo de promoção do Rio de Janeiro no mercado internacional e também na retomada do Galeão. A perspectiva de 14 milhões de passageiros em 2024 no aeroporto internacional nos dá a esperança que teremos um ano ainda melhor que 2023", disse o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Direitos dos pacientes de doenças crônicas

Na volta do trabalho legislativo, a Alerj abriu 2024 com proposta do deputado Munir Neto (PSD), que cria o Estatuto da Pessoa com Doença Crônica Complexa e Rara no Estado do Rio. Por aqui, há 1 milhão de pacientes e o projeto garante tratamento adequado e exercício dos direitos e liberdades fundamentais.

Associação Comercial e Crea fecham parceria

A Associação Comercial quer a colaboração dos engenheiros do CREA-RJ no Conselho de Urbanismo e Habitação para desenhar projetos de revitalização urbanística da cidade. Uma das parcerias se dará no monitoramento que a ACRJ quer fazer do marco regulatório do saneamento, que prevê a implantação do serviço em todo o país até 2033.

PICADINHO

Miguel Pereira lidera ranking das cidades mais procuradas como destino dos foliões, com ocupação hoteleira de mais de 93,5%, desbancando até a capital fluminense, com média de 80,18%, segundo aABIH-RJ (Associação de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro) e HotéisRIO.



Concurso de fotografia em homenagem aos 40 anos de Apoteose, chancelado pela UNIRIO, apoiado pela Embratur e pelo projeto Samba Global, vai eleger as 80 imagens mais criativas de fotógrafos amadores e profissionais de momentos únicos vividos na Passarela do Samba. As inscrições vão até o dia 31 de março.



14ª edição da ArtRio está com inscrições abertas para galerias que queiram participar da feira que será realizada entre os dias 25 e 29 de setembro, na Marina da Glória.