Thiago Pampolha (azul) esteve com Helder Barbalho (direita) no desfile da Grande RioAline Massuca

Publicado 15/02/2024 05:00

O governador do Pará, Helder Barbalho, e o vice-governador do Rio, Thiago Pampolha, seguem fortalecendo os laços. Eles começaram a se aproximar na Cop28, em Dubai. A princípio, a pauta ambiental uniu os dois. Pampolha é secretário de estado do Ambiente, e o Pará vai sediar a Cop30, em 2025. A partir daí, as afinidades políticas foram aparecendo até surgir a possibilidade de ida de Pampolha para o MDB, que foi concretizada esse mês. Helder Barbalho esteve em São Paulo na filiação de Pampolha. Agora, a amizade deu samba com os dois desfilando juntos na Sapucaí pela Grande Rio. Foi só um tijolinho a mais na construção. Quem conhece o MDB por dentro sabe que há uma nova geração tomando o poder interno para renovar o partido.

Retirada de navios abandonados na baía

Navios abandonados na Baía de Guanabara estão sendo retirados.EBC/arquivo

Quem passa pela ponte Rio-Niterói vê embarcações abandonadas há décadas na Baía de Guanabara. Cobrado, o secretário de Estado de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, esclareceu que "já foram retirados seis barcos da relação de embarcações listadas pela Capitania dos Portos". Ele prometeu que este ano o trabalho vai prosseguir. "Concluímos um acordo de cooperação com diversos entes e, em paralelo, estamos buscando alternativas que deem mais celeridade ao trabalho de retirada dessas embarcações".

Segurança pública na Sapucaí

Nos quatro dias de desfiles no sambódromo, houve 316 conduções a delegacias da Polícia Civil, incluindo 34 pessoas com mandados de prisão em aberto e cinco foram detidas por meio do reconhecimento facial. Efetivo de policiais militares e civis na Sapucaí contou com viaturas, drones e tecnologia de reconhecimento facial usada pela primeira vez no Carnaval.

Novas regras de proteção a idosos e crianças

O deputado estadual Rosenverg Reis (MDB) apresentou projeto de lei na Alerj que proíbe suspensão do fornecimento de serviços essenciais de água, energia elétrica e gás em instituições de longa permanência para idosos, abrigos de crianças e adolescentes e centros de recuperação de dependentes químicos no Estado do Rio de Janeiro. "Precisamos garantir que essas instituições tenham atenção especial nas ocorrências de manutenção e que as concessionárias sejam multadas se não atenderem a essa prioridade", disse.

PICADINHO

Desde a pré-limpeza do sambódromo, nos dias que antecederam a abertura oficial do Carnaval, até terça, a Comlurb removeu 298,2 toneladas de resíduos, sendo 31 toneladas de materiais recicláveis.



Madureira Shopping terá, no domingo (18), a Ressaquinha do Carnaval, com marchinhas, atividades para crianças e apresentação da bateria do Império Serrano.



Escola de Samba Embaixadores da Alegria, considerada a primeira que atende pessoas com deficiência, faz seu 16º desfile no sambódromo da Sapucaí, sábado (17), às 19h.