Publicado 14/02/2024 05:00

O maior nome da história do Flamengo, Zico tem sua vida contada no livro "O efeito Zico", escrito pelo jogador e pelo escritor Marcos Eduardo Neves, que será lançado no próximo dia 26. A coluna teve acesso ao conteúdo inédito. Em um dos capítulos, Zico conta sobre o convite que recebeu do então presidente Fernando Collor para comandar a pasta de Esportes e o motivo de sua demissão 13 meses depois. Ao ser questionado por Collor sobre por que não queria mais seguir, o jogador explicou: "Estou há meses sem trocar uma palavra com o senhor e o meu projeto segue engavetado. O senhor quer que eu fique aqui para quê? Venho a Brasília por causa de quê? Olha, não tenho nenhuma pretensão política, vim apenas tratar dos esportes". Um dos principais pontos do projeto, nomeado de "Lei Zico", reduzia a interferência política no esporte.

Hora de exibir suas máquinas na Sapucaí

Equipe da Comlurb trabalhando na Marquês de Sapucaí. - Divulgação/Comlurb

Os maquinários e equipamentos do Governo do Estado e da Prefeitura do Rio estão para o Sambódromo, assim como os tanques e militares para a marcha de Sete de Setembro. Na Marquês de Sapucaí, neste Carnaval, os governos desfilaram novos carros e ferramentas nos quatro dias de desfiles das escolas de samba. A Secretaria de Saúde estadual exibiu sua van super equipada para ajudar no enfrentamento da dengue. E a Comlurb, os seus equipamentos de limpeza novíssimos.

Secretária explica investimento no Carnaval

A Funarj investiu mais de R$ 1,3 milhão em cada uma das doze escolas do Grupo Especial. Para a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, o investimento no Carnaval é garantia de retorno via turismo. "O Estado do Rio reafirma sua posição de celeiro da arte e motor da economia criativa. E investir no maior espetáculo da terra é geração de emprego e renda", destacou.

Mineiros caem no samba na Sapucaí

O camarote Favela, no Sambódromo, comandado pelo deputado federal Washington Quaquá (PT), contou com uma enorme quantidade de políticos de Minas Gerais. Os mais animados foram Noraldino Júnior, líder do PSB na Assembleia Legislativa, e o líder do PT, Ulysses Gomes.

PICADINHO

Centro Cultural Espaço Tápias, na Barra da Tijuca, promove, no sábado (17), às 15h, Projeto Leiturinhas, com leitura dramatizada feita por crianças para crianças.



Implantação de inteligência artificial pela Defensoria Pública tem consulta pública até abril no Portal Participa + Brasil para receber sugestões.



A EAV Parque Lage realiza edição da Semana de Portas Abertas, de 26 de fevereiro a 2 de março, com aulas gratuitas de diversos cursos, como pintura, colagem e fotografia.