Publicado 16/02/2024 05:00

Quando as escolas de samba do Rio de Janeiro se apresentarem na noite de amanhã (17) no Desfile das Campeãs, no sambódromo, será o retorno à "normalidade" depois da pandemia e da administração do então prefeito Marcelo Crivella, um crítico da subvenção pública ao espetáculo. O Governo do Estado do Rio de Janeiro investiu neste ano mais de R$ 26,5 milhões em doze escolas de samba do Grupo Especial. A prefeitura de Niterói deu incentivo financeiro de mais de R$ 13 milhões. E a prefeitura de Maceió, somente para a Beija-Flor, destinou R$ 8 milhões em verbas públicas, para ficar em apenas três exemplos. O Carnaval ainda não consegue sobreviver sem dinheiro público.

Guaxinim: mais um animal machucado

Guaxinim foi resgatado em Vargem Pequena. - Divulgação/Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Guaxinim foi resgatado em Vargem Pequena.Divulgação/Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Um guaxinim foi regatado essa semana em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio, pelo Parque Estadual da Pedra Branca, unidade de conservação administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O animal estava com escoriações nas patas, debilitado e desorientado. Ele foi encaminhado para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS). Com 12.491 hectares, o Parque Estadual da Pedra Branca abrange partes de 17 bairros.

Investimento no Carnaval do interior

Este ano, mais de 300 escolas de samba de Norte a Sul do estado receberam, no total, R$ 13,35 milhões para o Carnaval, por meio de editais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio. O valor foi dividido em três chamadas públicas: “Bloco nas Ruas RJ 2”, “Não Deixa o Samba Morrer RJ 3” e “Turmas de Bate-Bolas RJ 2”. Quase a metade dos recursos - mais de R$ 6 milhões - foi reservada exclusivamente para o interior.

Defesa Civil mantém estratégia

O Corpo de Bombeiros promete para este fim de semana, no Desfile das Campeãs, a mesma estratégia adotada durante os quatro dias de Carnaval. Foram mobilizados 500 bombeiros e 20 viaturas posicionadas em locais estratégicos do sambódromo. Para minimizar o calor, eles contaram com um caminhão-tanque, com capacidade para 30 mil litros de água, uma bomba independente com vazão de 2 mil litros por minuto, tração 6x4 e motor com 440 cavalos de potência, apto para áreas inundadas, enlameadas e de difícil acesso.

PICADINHO

Público tem até hoje (16) para escolher entre duas obras de Marilene Felinto e duas de Eliana Alves Cruz para o Clube de Leitura CCBB 2024 de março. Votação é pelo perfil do CCBB RJ no Instagram.



Escola de samba Em Cima da Hora fez doação de materiais e fantasias para o "Projeto Vinde a Mim”, na Tijuca, que oferece oportunidades educacionais, culturais e recreativas para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.



Tradicional bloco de Copacabana, O Remédio é o Samba vai levar, amanhã (17), a folia para a Fazenda Paraíso, o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país, em Xerém.