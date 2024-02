Publicado 17/02/2024 05:00

A campanha da Secretaria Estadual da Mulher, "Ouviu um não? Respeite a decisão", deu certo. Quatorze delegacias de Atendimento à Mulher trabalharam com reforço policial de 50% do efetivo. No Rio de Janeiro, fez diferença a "Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida" com 46 equipes em todo o estado, com 92 policiais em ações diárias. São realizados atendimentos em situações de emergência para coibir crimes contra a mulher no sambódromo, na Avenida Intendente Magalhães, Copacabana, Niterói, Cabo Frio, Búzios, Costa Verde e interior. No Setor 11 do sambódromo hoje, durante o Desfile das Campeãs, a Polícia Civil contará com equipes de plantão para atendimento especializado à mulher. Junto à Patrulha Maria da Penha, agentes vão distribuir folhetos com os endereços de onde buscar ajuda policial em caso de violência doméstica.

Nova Iguaçu: Reforço na segurança

Carlinhos BNH apresentou emendas de prioridade em favor do município. - Divulgação / Rafael Wallace

Nova Iguaçu está próxima de ganhar um complexo de segurança com a construção de um batalhão da Polícia Militar, um hospital e um Grupamento Aeromóvel (GAM). A iniciativa, feita por emendas de prioridade apresentadas pelo deputado estadual Carlinhos BNH (PP), foi incluída no orçamento de 2024, aprovado pelo governador Cláudio Castro. O município, apesar de ser o quarto mais populoso do estado, não conta com batalhão próprio.

Candidatura Ramagem sobe no telhado

Como a coluna antecipou há duas semanas, o PL já reconheceu internamente que a candidatura do deputado federal e delegado Alexandre Ramagem, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, não tem mais condições eleitorais para se sustentar na disputa contra o prefeito Eduardo Paes. Dois nomes têm sido lembrados para substituí-lo: o do senador Carlos Portinho e do deputado Marcelo Queiroz.

Dicas preciosas aos candidatos

O publicitário Charles Barizon, que atua no mercado de marketing político eleitoral há mais de 10 anos, está lançando a versão digital do livro "Marketing Eleitoral para Campanha de Vereador (a) - 2024". À coluna, ele disse que "achar que planejamento é coisa 'somente de gente grande' é o maior erro que um candidato pode cometer na sua pré-campanha eleitoral. O candidato que começa planejando e organizando a sua campanha já sai com, no mínimo, 30% de vantagem em relação aos seus adversários".

PICADINHO

Rio Open, que começa hoje (17), terá campanha de doação de raquetes. Materiais doados pelo público serão destinados a crianças e jovens dos projetos sociais apoiados pelo evento.



Preço do aluguel no Rio registra alta no primeiro mês do ano, aponta Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb. O valor em janeiro subiu 1,63% em comparação com dezembro, com o preço médio de R$ 38,95 por metro quadrado.



Artista plástica Carla Carvalhosa apresenta exposição "Ser Mulher: um Percurso de Papéis", com curadoria de Marcia Costa, no Espaço Cultural Correios Niterói.