Gabriel David é um dos favoritos à presidência da Liesa, mas não é unanimidade Divulgação

Publicado 20/02/2024 05:00

O diretor de Marketing da Liesa - Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro -, Gabriel David, de 26 anos, foi o nome mais comentado nos bastidores dos camarotes da Sapucaí. Inteligente e empreendedor, ele traz novas ideias para a festa e é favorito para ser o novo presidente da entidade. Gabriel é empresário do ramo do entretenimento e filho do bicheiro Anísio Abraão David, da Beija-Flor. Ocorre que Gabriel tem sido muito criticado pela forma como administrou a distribuição de credenciais este ano. E por ter supostamente liberado a livre circulação de "parças" na pista de desfile. Ele circula bem entre modelos e influencers da nova geração. Até o uso de playback no show da Anitta - e expoentes do samba - caiu na conta dele. Entre os dirigentes das escolas de samba, Gabriel não é unanimidade.

Presidente do BC cai no samba

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central - Leitor de O Dia

Roberto Campos Neto, presidente do Banco CentralLeitor de O Dia

A economia do Brasil é sempre um eterno desafio. Os engravatados que mexem com milhões de reais parecem não gostar de festa do povão. Não é verdade se estivermos falando de Roberto Campos Neto. O presidente do Banco Central estava curtindo o Carnaval num dos camarotes na Marquês de Sapucaí e acompanhou de perto a bateria da Grande Rio. Parecia bem tranquilo e animado no bom e velho estilo de um lorde inglês.

Marcelo Queiroz acha que Paes teme concorrência

O deputado Marcelo Queiroz acredita que Eduardo Paes estaria incomodado com a sua eventual pré-candidatura à prefeitura do Rio. O argumento é que o alcaide está cercando a cúpula do PP, partido de Marcelo, ao oferecer um jantar para os caciques da legenda, um dia depois de declararem publicamente apoio ao parlamentar, durante evento promovido pelo deputado para prestar contas do seu primeiro ano de mandato.

Voar ficará mais barato para o Estado

Uma nova modelagem adotada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão na contratação de serviços de agenciamento de viagens vai permitir uma economia anual estimada em R$ 6,7 milhões na compra de bilhetes aéreos pelos órgãos e entidades estaduais. O novo critério de escolha se baseou no maior desconto sobre os preços das passagens aéreas, já adotado na iniciativa privada, e trará uma redução de 11,73% nos gastos com este tipo de despesa.

PICADINHO

Editora Kimera promove palestra no próximo sábado (24), último dia da exposição "Do Gibi aos Quadrinhos - Os Super-Heróis Brasileiros", no Centro Cultural Correios RJ.



TRE-RJ realiza ação no Bangu Shopping para biometrizar eleitorado da Zona Oeste de hoje (20) até quinta (22), das 11h às 17h. Serviço será oferecido no primeiro piso do estabelecimento.



"O Pequeno Príncipe in Concert" retorna ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro, entre os dias 28 e 29 de fevereiro e 1º e 2 de março.