Publicado 22/02/2024 05:00

Os Ministérios da Saúde e da Educação, por baixo dos panos, sem discussão nos Conselhos Municipal, Estadual e Nacional estão gestando mudanças que darão o que falar. Após 1988, a capital fluminense e o estado do Rio de Janeiro tornaram-se responsáveis pela atenção básica e de emergência no atendimento da população. A proposta estudada em Brasília é a fusão da Unirio, hoje com 200 leitos, com o Hospital Federal dos Servidores do Estado, que tem 500. O que a área médica teme é que com esta manobra se feche em torno de 200 leitos numa cidade que já tem um déficit de 17 mil quartos. A alternativa seria juntar UFRJ com Unirio e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) já na Unirio.

Reforma do restaurante popular à vista

Restaurante Popular na região da Central do Brasil - Agência O Dia

A deputada Marina do MST, presidente da Comissão de Combate à Fome da Alerj, ganhou um apoio estratégico na luta para a reforma do restaurante popular da Central, com instalação de toldo, bancos e acesso à água para usuários que ficam horas na fila. O presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, comprou a ideia e prometeu intervir junto ao governador Cláudio Castro. A verba já foi destinada desde outubro, conforme informamos aqui.

Disputa em Barra do Piraí tem pressa

Com a indefinição do prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, o vice-prefeito Dr. João Camerano não esperou mais e, por meio de suas redes sociais, anunciou sua pré-candidatura ao executivo municipal para as eleições deste ano. Ex-secretário de Saúde e vice por dois mandatos, Camerano argumenta que sua trajetória o preparou para esse novo passo.

Regulamentação das milhas aéreas

A Câmara dos Deputados deve votar, nas próximas sessões, o Projeto de Lei 2.767/23, que regulamenta os programas de milhagem das companhias aéreas. Relatório apresentado pelo deputado federal Jorge Braz (Republicanos-RJ) dá validade indeterminada aos pontos acumulados e mantém a obrigatoriedade de as empresas aéreas comunicarem os pontos aos clientes.

PICADINHO

Casa Agência, na Glória, abre as portas para exposição "Pode Sonhar - Mapa Sonoro", resultado da imersão artística de 12 jovens das zonas norte e oeste do Rio.



Associação Filantrópica Arte Salva Vidas está com inscrições abertas para cursos gratuitos de formação e empreendedorismo a mulheres vítimas de violência doméstica e vulnerabilidade social.



Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia do Rio abre turma para Maratona CiberEducação em formato online e gratuito. Alunos concorrem a 1.500 bolsas profissionalizantes.