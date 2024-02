Publicado 23/02/2024 05:00

A preocupação com a saúde da população passou a ser o assunto "número um" entre as autoridades fluminenses. O Rio não tem conseguido bater metas de vacinação. Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro voltaram do recesso após o Carnaval e, até o momento, já foram protocolados mais de 100 projetos este ano. Entre eles, está o PL 2.943/24, do deputado Andrezinho Ceciliano (PT), para transformar cada unidade escolar em uma espécie de "posto de vacinação" para os alunos e, quando possível, professores e funcionários. Dados de 2023 do Programa Nacional de Imunizações mostram que o estado do Rio de Janeiro ficou em penúltimo lugar na cobertura vacinal contra doenças como tuberculose, poliomielite, hepatite B, dentre outras.

Lewandowski ganha mimo e se diverte

Caricatura do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski - Chico Caruso/Técio Lins e Silva

Ex-secretário de Justiça do Estado do Rio, o advogado Técio Lins e Silva pediu ao cartunista amigo Chico Caruso que desenhasse charge especialmente para ele presentear e homenagear o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Técio entregou o desenho em mãos ao ministro. Na obra, o gaiato Caruso escreveu na encomenda de Técio: "Agora sim: vamos trabalhar". Dias depois, Lewandowski não faz outra coisa após dois detentos fugirem do presídio federal de Mossoró (RN).

Tutuca mira o mercado interno

O secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, visitou esta semana a Rodoviária do Rio de olho no mercado de turismo interno. "Com o aumento da procura por viagens de ônibus, principalmente nos últimos anos, o transporte rodoviário tem sido um grande propulsor da atividade econômica e turística de nosso estado. Queremos estreitar ainda mais a parceria com a Rodoviária do Rio, aproveitando as ótimas instalações que conhecemos aqui, para divulgar os atrativos das 12 regiões turísticas do RJ", disse Tutuca.

Novo Projeto de Lei Urbanística de Niterói

O prazo para envio de emendas ao novo Projeto de Lei Urbanística de Niterói se encerra hoje (23), às 23h59. O cronograma para dar seguimento à tramitação e votação da proposta foi definido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) junto aos poderes executivo e legislativo do município.

PICADINHO

West Shopping, em Campo Grande, promove Feira de Adoção de Cães e Gatos, em parceria com a Associação Casa Diolanda, amanhã (24), das 14h às 18h.

Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor lança novo canal de atendimento ao cidadão fluminense. O número 0800-2020143 está disponível para receber reclamações e informações de consumidores.

Procon RJ identifica variação superior a 270% em exames de detecção da dengue. Levantamento foi feito em 10 laboratórios.