Publicado 28/02/2024 05:00

Os moradores e turistas de alto padrão que frequentam Armação dos Búzios estão preocupados com o destino político do município. A belíssima estância virou queijo, cheia de furos por todos os lados. A eleição suplementar do dia 28 de abril tem muitos interressados, mas nenhum programa de governo que encante o eleitorado. O atual prefeito interino Rafael Aguiar quer concorrer. Daniela Martins, mulher do ex-prefeito Alexandre Martins, cujo mandato foi cassado no mês passado pelo TRE, também quer "honrar" a família. Ambos são do Republicanos. Quem abrirá mão? Outro postulante é Leandro do Bope, que mudou o nome, por questões eleitorais, para Leandro de Búzios. Quem conduz sua campanha é o ex-prefeito de São João de Meriti Sandro Matos.

Secretaria de Educação responde vereadora

Segundo Secretaria de Educação, novas vagas foram abertas em creches. - Divulgação

Segundo Secretaria de Educação, novas vagas foram abertas em creches.Divulgação

Após a vereadora Luciana Boiteux (PSOL) falar sobre uma redução de vagas em creches públicas do município do Rio, a Secretaria Municipal de Educação esclareceu que não houve diminuição na oferta. "Pelo contrário, desde o início da gestão, houve um aumento bastante expressivo, com a abertura de 23 mil novas vagas. Vale destacar que a Secretaria tem em sua estratégia a ampliação de vagas em turno integral, possibilitando que as crianças e os responsáveis passem a contar também com o horário estendido".

Federação PSDB Cidadania aposta em Paes

A Federação PSDB Cidadania está um passo mais próxima da adesão à candidatura à reeleição do prefeito Eduardo Paes. Já foi batido o martelo sobre a composição do Colegiado da Federação PSDB-Cidadania no estado do Rio. O ex-deputado estadual Comte Bittencourt, presidente nacional do Cidadania, também presidirá a Federação no estado. Comte já foi candidato a vice-governador na chapa de Paes em 2018.

Furtos estrangulam concessionárias e empresas públicas

Furtos de mobiliário urbano, latas de coleta de lixos, fios e cabos levam as empresas a uma situação extrema. A estrutura elétrica mantida pela Light está comprometida. Os cinco lugares onde há mais furtos são: Complexo do Alemão (86%); Rocinha (84%); Vila Kennedy (82%); Cesarão/Três Pontes (82%) e Cidade de Deus (61%).

PICADINHO

Curso de Capacitação para Instrutor de Dança Charme tem inscrições abertas. Oficina gratuita será no Viaduto de Madureira, nos dias 2 e 3 de março. Inscrições pelo site www.viadutodemadureira.com.br



Escritor Ailton Krenak é recebido pelo CCBB Educativo Lugares de Culturas para Encontro com Educadores no dia 2 de março.



Padre Reginaldo Manzotti estará em Irajá, no próximo domingo (3), às 15h, para lançamento do seu novo livro "Alma Ferida, Alma Curada", da editora Petra, no Centro Cultural Dom Orani Tempesta - Praça Nossa Senhora da Apresentação.