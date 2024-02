Prefeito Eduardo Paes tenta emplacar deputado como vice em chapa - Cleber Mendes

Publicado 27/02/2024 05:00

O prefeito Eduardo Paes a cada dia se fortalece como favorito absoluto à sua reeleição. O foguete Paes começou sua trajetória como "prefeitinho" atuante na Barra da Tijuca. Em 2001, foi nomeado secretário do Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro durante a gestão Cesar Maia, com quem rompeu em seguida. Hoje, são novamente aliados. Foi deputado federal com passagem pelo PSDB, aualmente pertence ao PSD, de Gilberto Kassab. Apoiado por Lula, ele tem a simpatia até do chefão do centrão, o deputado Arthur Lira, e de seu escudeiro, Ciro Nogueira. Competente, Paes está trazendo para si um arco partidário que poderá viabilizar sua candidatura no plano municipal, e dois anos depois ao Governo Estado. Seu sonho é emplacar de vice o deputado Pedro Paulo. O risco é ele se perder na unanimidade.

Queimados: Aprovação de contas racha Câmara

Quem tem mais força na Câmara Municipal de Queimados? Divulgação

Vice-presidente da mesa diretora da Câmara de Queimados, o vereador Rogerinho do Salão aproveitou que o presidente da casa, vereador Tuninho Vira Virou, estava em Brasília para por em votação as contas do prefeito Glauco Kaizer. Só que o processo com as contas não foi remetido para análise das comissões. Apenas os três vereadores que não fazem parte da base do governo votaram contra a aprovação e disseram que os preceitos regimentais foram descumpridos.

Lugar de honra na Alerj

Pessoas com doenças raras irão ocupar, pela primeira vez na história, a mesa de honra da Alerj, exclusiva dos deputados estaduais, e presidir uma "sessão-evento". Será na próxima quinta-feira (29), Dia Mundial das Doenças Raras, no plenário do Palácio Tiradentes. Evento é iniciativa da Frente Parlamentar das Doenças Raras, presidida pelo deputado Munir Neto (PSD).

TCE suspende compra de ração

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro suspendeu a licitação do município de Araruama para aquisição de ração para cães e gatos no valor de R$ 257 mil. O conselheiro Domingos Brazão entendeu que a exigência do edital de obrigar que a empresa tivesse registro junto ao Conselho de Medicina Veterinária – CRMV - é incabível e desarrazoada.

PICADINHO

A artista Yoko Nishio e a curadora Isabel Portella fazem visita guiada gratuita, hoje (27), às 14h, pela exposição "Corpo Formoso", que pode ser vista até o dia 10 de março, no Museu da República.



Delegado Marcus Vinícius Braga, que chegou a ser secretário estadual de Polícia Civil no primeiro governo Cláudio Castro, acaba de se filiar ao MDB e vai disputar uma cadeira de vereador do Rio nas eleições deste ano.



Secretaria de Cultura e Turismo de Duque de Caxias abre inscrições para curso gratuito de teatro para crianças, adolescentes e adultos no Teatro Municipal Armando Mello.