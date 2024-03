Publicado 01/03/2024 05:00

Enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), acelera com o leilão do Trem Intercidades (São Paulo-Campinas), o Rio de Janeiro não segue o mesmo ritmo. A criação da Frente Parlamentar Pró Ferrovias Fluminense, na Alerj, tenta pressionar por mudança de rumo. "O nosso principal objetivo é incentivar a reativação das malhas ferroviárias ociosas no estado do Rio de Janeiro. Isso traria benefícios significativos, como a redução do tráfego rodoviário, diminuição de custos operacionais, menor impacto ambiental do Estado do Rio de Janeiro e maior eficiência no transporte de cargas a longas distâncias. A formulação de políticas públicas para o setor ferroviário é uma etapa crucial para o desenvolvimento sustentável do estado", disse o presidente da Frente, deputado Luiz Paulo.

Aniversário do Rio, mas de olho na Saúde

Fiocruz é uma das referências na área da saúde na cidade do Rio. - Fernando Frazão/Agência Brasil

Fiocruz é uma das referências na área da saúde na cidade do Rio.Fernando Frazão/Agência Brasil

Para Mauro Osório, estudioso sobre o Rio de Janeiro, hoje, no dia do aniversário da cidade, o foco deveria ser a Saúde. "O Governo Federal lançou o Programa de Fomento ao Complexo Econômico Industrial da Saúde. A ideia é articular política social, política econômica e inovação, ampliando a produção no país de produtos e serviços na área da saúde, em benefício da qualidade de vida da população. Para a cidade do Rio, que sedia vários hospitais federais, a Fiocruz, diversas universidades de ponta e um setor produtivo importante na área farmacêutica, essa é uma bela oportunidade".

Charretes: tração animal é malvadeza

As charretes com tração animal estão com os dias contados em Paraty. Parceria da Prefeitura com a Secretaria de Estado de Turismo do Rio quer substituir o uso de animais por charretes elétricas. Depois, a ideia é expandir para todo o estado. "Queremos criar um programa estadual para encerrar, definitivamente, o trabalho de tração animal no turismo do Rio de Janeiro", disse o secretário Gustavo Tutuca.

Boa hora para doações para Páscoa

Instituição RioSolidario lançou campanha "Páscoa recheada de Solidariedade" para arrecadar caixas de bombons para crianças de projetos sociais dos 92 municípios do estado do Rio. As doações podem ser feitas na sede da instituição, em Laranjeiras, Zona Sul da capital, até dia 22 de março, das 10h às 18h.

PICADINHO

Colunista social Franklin Toscano é mais um que tentará a carreira política. Ele é candidato a vereador pelo PL na próxima eleição.



Deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ) foi relator, na CCJ, de projeto de lei proposto pelo deputado Túlio Gadelha (Rede-PE) que tem como objetivo garantir aos vigias escolares adicional de periculosidade.



Presidente da Câmara de Seropédica, Marcos Lomeu de Miranda, marcou para hoje (1º) sessão extraordinária para discutir cassação do mandato do vereador Huguinho. "Isso é irregular", diz Hugo.