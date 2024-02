Publicado 29/02/2024 05:00

O governo federal determinou orientação de se buscar economia da máquina pública incentivando novas práticas. A atual gestão da Indústrias Nucleares do Brasil (INB) saiu na frente e está investindo em ações voltadas à economicidade. Visando reduzir os gastos com aquisição de energia elétrica para a Fábrica de Combustível Nuclear (FCN), em Resende, no Sul do estado, a INB está programando uma licitação para a instalação de um Parque de Geração de Energia Solar, que terá capacidade instalada de 5 MW. A empresa vencedora, que irá operar no sistema de autoprodutora, sendo paga e remunerada com a venda de energia para a fábrica, ficará responsável pela instalação dos painéis fotovoltaicos, pela operação do parque gerador e pela manutenção.

Táxis novos com isenção de ICMS

Taxistas podem ser beneficiados se ementa à lei for aprovada. - Cléber Mendes

Presidente da Comissão de Transportes da Alerj, o deputado Dionísio Lins (PP) apresentou ementa que prorroga por tempo indeterminado uma lei de 2017, de sua autoria, que dá aos taxistas o direito de comprarem veículos novos de passageiros e de fabricação nacional com isenção de ICMS. "Todos saem ganhando, já que o taxista poderá adquirir um veículo novo e pagá-lo sem susto; e o usuário vai poder contar com frota nova e mais confortável".

PSB de Caxias renova direção

O PSB deu posse, no último fim de semana (25), à sua nova diretoria de Duque de Caxias e contou com apoio de líderes e presidentes de partidos como PCdoB, PT, Rede Sustentabilidade e PSOL. Evento contou com presença de 15 pré-candidatos a vereador filiados ao partido e também com a participação de políticos como Carlos Minc; Tatiana Roque; Bandeira de Melo; Aline Rangel, presidente do PT de Duque de Caxias; Edson Teixeira, presidente do PSOL de Caxias; Aluízio Júnior e Zumba que foram candidatos a prefeito no último pleito, entre outras autoridades políticas e sociais.

Cadastro único para mães atípicas

O deputado estadual Marcelo Dino (União) apresentou Projeto de Lei para criar o Cadastro Estadual de Mães Atípicas cuja finalidade é unificar as informações para fins de concessões de benefícios, reduzindo a multiplicidade de cadastros das pessoas que possuem algum tipo de deficiência. São mães chamadas de atípicas aquelas que possuem filhos com deficiência ou doenças raras.

PICADINHO

Prefeito do Rio, Eduardo Paes, foi entrevistado pelo podcast do Cebri sobre o G20, que acontece em novembro. O vídeo já está disponível no Youtube do Cebri.

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa inicia cadastro da capoeira nos 92 municípios fluminenses para levantar informações para construção de políticas públicas e garantir a salvaguarda dos bens culturais relacionados à prática.

Comédia "Vida Privada", baseada na obra de Luis Fernando Verissimo, chega ao Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias, nos dias 1º e 2 de março, às 20h.