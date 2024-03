Publicado 06/03/2024 05:00

O preço do seguro no Rio de Janeiro é caro, porque o índice de roubos é alto, apesar do esforço da Polícia contra os criminosos. Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), em 2023 foram registrados 22.250 automóveis subtraídos dos seus donos, 11,7% a menos que no ano anterior. A ordem é reagir. A Força-Tarefa do Governo do Estado, de combate ao desmonte ilegal de veículos, vem realizando ações de fiscalização em ferros-velhos no município de São Gonçalo, na Região metropolitana do Rio. O proprietário de um dos estabelecimentos foi preso em flagrante com três veículos com registro de furto e dois motores roubados. Outros 88 carros e carcaças encontrados no local, além de toneladas de peças, foram encaminhados para destruição. Os dois estabelecimentos foram fechados.

Servidores: Dura luta por reajuste

William Siri lança abaixo-assinado por aumento de vale-alimentação. - Divulgação / CMRJ

O vereador William Siri (PSOL) lançou um abaixo-assinado pelo reajuste do vale-alimentação dos servidores municipais. Desde 2012, o benefício está congelado em 12 reais por dia. Os trabalhadores reclamam que é impossível almoçar com esse valor no Rio de Janeiro. O vereador realizou uma emenda ao orçamento de 2024 incluindo a previsão para o reajuste do vale-alimentação, mas a proposta foi vetada pelo prefeito Eduardo Paes. Uma audiência pública será realizada para a entrega do abaixo-assinado à Prefeitura.

Pré-candidatos do Novo no estado

O partido Novo definiu seus pré-candidatos que disputarão o cargo executivo nos municípios fluminenses nas eleições deste ano. Entre eles, estão: Pedro Duarte, no Rio; João Gomes, em Niterói; Jaqueline Pedroza, em São Gonçalo; Gustavo Ferreira, em Belford Roxo; Alexandre Buchaul, em Campos dos Goytacazes; Elvis Silva, em São João de Meriti; Bernardo Santoro, em Petrópolis; Fernando Luiz Cardoso, em Cabo Frio; Alexandre Carvalho, em Queimados.

Nota da coluna repercute entre empresários

Para explicar por que o estado do Rio de Janeiro não investe em ferrovias, o ex-presidente da Rede Ferroviária e atualmente consultor e sócio da Sysfer, Bento Lima, simplicou o problema. Ele diz que "o Rio sequer aprovou o Plano Estratégico Ferroviário (PEF), quanto mais tocá-lo adiante e aproveitar o que já foi estudado".

PICADINHO

Ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho se reuniu com o vice-governador Thiago Pampolha. Na pauta, o apoio do MDB à candidatura de Chumbinho ao cargo que ocupou por dois mandatos no município da Região dos Lagos.



Naves do Conhecimento, da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia do Rio, têm inscrições para mais de 3.700 vagas em cursos gratuitos de tecnologia e empreendedorismo.



Fotógrafo Luiz Baltar apresenta exposição "Rio de Cidades", com curadoria de Marcia Mello. Mostra gratuita vai de 9 de março a 2 de junho, na Galeria Sesc Nova Iguaçu.