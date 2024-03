Disputa nas eleições para prefeito de Caxias vai ter embate de duas forças da cidade - Divulgação

Publicado 05/03/2024 05:00

O adversário mais forte da família Reis a ser batido nas urnas este ano, em Duque de Caxias, é o ex-prefeito por três mandatos José Camilo Zito. Ele está de volta para medir forças com o poder municipal atual. A eleição será a disputa de legados: os 12 anos de Zito contra os 12 anos da família Reis. O arco mais à esquerda que está com Zito costura interesses do PV, PT e PCdoB. Na última sexta-feira (2), na quadra da Grande Rio, o clã político liderado por Washington Reis lançou a pré-campanha de seu sobrinho – o empresário Netinho - à prefeitura. Por isso, Zito acelera o passo para, no máximo em 10 dias, ter o apoio definitvo do PT Nacional à sua candidatura. A Federação aposta na adesão de deputados e lideranças de Duque de Caixas que ainda não anunciaram publicamente em quem votarão. Zito garante ter gente com voto que tem se aproximado e o anúncio ocorrerá na hora certa. O mote da campanha será a importância da experiência.

Segundo semestre no Rio está lotado de eventos

Thiago Pampolha será vice-presidente da Regions4. - Marcelo de Jesus / Divulgação

O Rio de Janeiro vai sediar em julho a Assembleia Geral da Regions4, coalizão formada por 41 governos regionais, 21 países e 4 continentes. A entidade promove negociações globais junto à ONU sobre questões ambientais e desenvolvimento social. O presidente será o primeiro-ministro da Escócia, Humza Yousaf, e Thiago Pampolha, vice-governador do Rio, foi escolhido para ser o vice-presidente da Regions4, representando as Américas.

TV ao vivo só de política

A TV Alerj estreou ontem um novo telejornal diário com programação ao vivo. A intenção é trazer informações do parlamento fluminense, serviços e dicas de saúde e cultura. Para o diretor da TV Alerj, Luciano Silva, é mais uma oportunidade para a população do Rio estar por dentro de projetos e iniciativas que influenciam a vida de todos os cidadãos.

Dupla derrota para Rogério Caboclo

Tanto a Justiça Federal quanto a Estadual mandaram arquivar procedimento policial que Rogério Caboclo tentou mover contra uma das três funcionárias que o denunciaram por assédio. As decisões de ambas as esferas da Justiça põem fim à pretensão de Caboclo, ex-presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol por assédio sexual, de perseguir suas antigas vítimas.

PICADINHO

Projeto 60+ Reabilita, da Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, está com inscrições abertas e vai oferecer aulas de reabilitação e atividades físicas gratuitas para a população idosa do Rio.



Espetáculo "Marcelo Jorge é Marwem HD" chega ao Rio, no Teatro Glauce Rocha (Auditório Murilo Miranda), amanhã (6), às quartas e quintas-feiras, até 28 de março, no Centro do Rio.



Maricá recebe festival de skate, que terá duas etapas: clínicas esportivas para escolas municipais de 11 a 29 de março e competição de skate de 30 de abril a 5 de maio na arena montada em Itaipuaçu.