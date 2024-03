Publicado 03/03/2024 05:00

A informação mais importante da semana política veio da área financeira do Governo do Estado. Em audiência pública realizada pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o Governo do Estado informou que a Dívida Consolidada Líquida (DCL) do Rio aumentou cerca de R$ 15,3 bilhões, entre os anos de 2022 e 2023. "Se não houver uma renegociação da dívida, não teremos investimentos e poderemos ter problemas, no final do ano, no pagamento de salários. A União continua fazendo agiotagem com o Rio de Janeiro. Essa dívida existe há mais de 25 anos e o Estado já pagou há muito tempo, mas os juros são abusivos", alertou o presidente da Comissão, deputado André Corrêa (PP).

Indústria nuclear abaixo do radar

Deputado Júlio Lopes se reuniu com ministra Esther Dweck. - Divulgação

O presidente da Frente Parlamentar Mista da Tecnologia e Atividades Nucleares, deputado Júlio Lopes (PP), se reuniu com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. O parlamentar destacou a necessidade de ampliação das atividades da Indústria Nuclear Brasileira através de alinhamentos estratégicos, além do fortalecimento da política nuclear brasileira para que seja reconhecida internacionalmente como fornecedora no mercado internacional de urânio, e, assim, alcance a autossuficiência nacional.

Estádios 1: Mais semiblindados

Deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PSB) destinou, via emenda parlamentar, R$ 500 mil para o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios. O montante será investido na compra de duas viaturas semiblindadas para patrulhamento e apoio, além da aquisição de equipamentos de segurança de menor potencial ofensivo, que serão utilizados pela tropa.

Estádios 2: Mais acessibilidade

Ministro do Esporte, André Fufuca, recebeu o ex-jogador Athirson, secretário de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, e o presidente da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), Renato de Paula. Eles discutiram a criação de campanha nacional para melhorar acessibilidade nos estádios do país, incluindo salas acústicas para pessoas com autismo.

PICADINHO

Escritora Sandra Martins, autora do livro 'Manifeste Uma Vida Extraordinária', participa do projeto Troca de Livros, do Palácio da Justiça de Niterói, no próximo dia 5.



Instituição Sociocultural Cinema Nosso preparou atividades especiais e gratuitas, nos dias 7 e 8, para marcar sua participação na 8ª Campanha dos 21 Dias de Ativismo contra o Racismo.



Artista plástico Caio Truci apresenta, no dia 9, exposição "Àwúre", retratando os orixás, o culto da fé e ancestralidade, no Centro Cultural Correios RJ.