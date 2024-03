Publicado 07/03/2024 05:00

O uso de cães farejadores já é uma prática difundida no Brasil. Os animais são guardas com extraordinário olfato, identificam substâncias ilícitas, explosivos e narcóticos, e realizam buscas e resgates. Atualmente, a estrela do Corpo de Bombeiros do Rio é Akira, uma Bloodhound, de raça singular. Ela ec ondutores vão atuar por 10 dias nas buscas para recapturados fugitivos da Penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Para o secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro, "o canil do Corpo de Bombeiros do Rio é referência no país e os animais já atuaram em diversas operações fora do estado. A cadela Akira é especializada na busca por odor específico, sendo capaz de refazer o trajeto do indivíduo a partir de um item pessoal, como uma peça de roupa, por exemplo". O governador Cláudio Castro está entusiasmado. "Nossos cães são verdadeiros heróis de quatro patas e vão cumprir com maestria mais essa missão", disse.

Mudanças climáticas em debate

Tainá de Paula - Wagner da Silva

O Museu do Amanhã, no Rio, recebe hoje (7) o evento "Justiça climática em tempos de transformação", com participação da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, da secretária de Meio Ambiente e Clima do Rio, Tainá de Paula, e da diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade, Maria Netto. A mediação será da ativista e influenciadora Domitila Barros. "A conjuntura internacional é favorável para o Brasil se consolidar como um líder da governança climática global, e o Rio de Janeiro tem se consolidado não só como um dos principais representantes do país, mas também um líder internacional junto aos governos locais", disse Tainá.

G20: Polícia Militar ganha reforço

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro terá vai desempenhar um papel estratégico durante os eventos internacionais que ocorrerão no segundo semestre. Por isso, o Governo do Estado anunciou que a PM recebeu seu primeiro Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, um caminhão grande equipado para atuar em grandes eventos, como a reunião do G20 e o Rock in Rio, por exemplo.

Centro de inovação para o Rio

O Senac RJ lança hoje (7) a Cápsula, Centro de Inovação, que irá ocupar um edifício de 12 andares na Av. Presidente Vargas, 62, no Centro do Rio. O novo espaço terá laboratórios abertos e de uso compartilhado de Novas Mídias, Cultura Maker, Tecnologia, Varejo e Realidade Virtual equipados com tecnologia de ponta, além de auditório para 180 pessoas. A programação do novo Centro de Inovação começa com palestras e painéis gratuitos.

PICADINHO

Presidente da CAPES e ex-reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho vai ministrar aula inaugural dos cursos de pós-graduação da Escola Politécnica da UFRJ. Palestra está marcada para amanhã (8), às 14h.



Ouvidoria do Crea-RJ, a primeira do sistema dos Conselhos de Engenharia, completa 25 anos amanhã (8). O ouvidor é Lúcio Henrique Bandeira, que é engenheiro civil há 51 anos.



Artistas Marilene Tapias e Maria Helena Messeder abrem a exposição Contraponto no próximo sábado (9), na Galeria 221 Melinda Garcia, em Copacabana.