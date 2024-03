Publicado 09/03/2024 05:00

O partido Republicanos, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, e que tem como seu presidente o "bispo" Marcos Pereira, está no limite de uma grande transformação. Hoje com pouco mais de 500 mil filiados, é a 11ª maior agremiação do país, mas ambiciona ter um milhão de apoiadores diretos em 3 anos. No Congresso Nacional, possui quarenta e um deputados federais, e quatro senadores da República. Se o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, for mesmo para o PL, o Republicanos pode distanciar-se de Jair Bolsonaro de vez, que está inelegível e poderá ser preso ainda este ano, sem abandonar a pauta de costumes que é cara aos evangélicos. A legenda continuará na banda conservadora, mas o flerte com Lula e o atual Governo Federal já começou.

Nova sede Seeduc-RJ é totalmente legal

Nova sede da Seeduc-RJ fica em Cidade Nova, na região central do Rio. - Divulgação

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro atestou a legalidade do contrato de locação da nova sede da Secretaria de Estado de Educação do Rio, na Cidade Nova. Na decisão, a conselheira Marianna Montebello Willeman concluiu que "a documentação apresentada e os pagamentos efetuados até o momento, incluindo aluguel e encargos, confirmam a execução contratual em conformidade com os termos pactuados" e que "não houve prejuízos aos cofres públicos".

Parceria enfrenta violência contra a mulher

Em 2023, a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 recebeu, só da região sudeste do país, 288 mil chamadas. O serviço é um dos mecanismos para enfrentamento da violência contra a mulher. E agora, durante o mês de março, o Ministério das Mulheres do Governo Federal faz parceria com a Uber para campanha de divulgação da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180.

Partido Novo reúne direita no Rio

Nomes de peso do Partido Novo desembarcam no Rio, no próximo dia 16, para o Encontro Estadual da legenda. O pré-candidato na disputa à prefeitura, o vereador Pedro Duarte, confirmou presença. Além dele, estarão o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro; Felipe D’Ávila, que foi candidato a presidente em 2022; o deputado federal Marcel Van Hattem (RS); e o vice-governador de Minas, Matheus Simões.

PICADINHO

Museu do Amanhã recebe, nos dias 13 e 14, o AI Summit in Rio, com tema "O impacto da Inteligência Artificial na governança da Internet e suas implicações sociais".



Instituto Rede Incluir realiza feira com mais de 300 vagas de empregos para pessoas com deficiência. Ação será no dia 12, de 9h às 16h, na Rua General Olímpio, 90, Santa Cruz, zona oeste do Rio.



Prefeitura de Tanguá anuncia bolsa-auxílio para estudantes do Projeto Orquestra que Transforma. Programa, para alunos do Ensino Fundamental, conta com 1.020 instrumentos.