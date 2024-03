Secretário de Segurança, Victor Santos não terá facilidade em mudar cúpula da Polícia Civil - Renan Areias/ Agência O Dia

Secretário de Segurança, Victor Santos não terá facilidade em mudar cúpula da Polícia CivilRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 13/03/2024 05:00

O Rio de Janeiro não é para amadores. A decisão do governador Cláudio Castro de centralizar poderes nas mãos do secretário de Segurança, Victor Santos, de indicar ou exonerar as cúpulas das polícias Civil e Militar, na prática, não será bem assim. Se passar pela cabeça de Santos afastar o chefão da Civil, delegado Marcus Amim, por exemplo, ele terá que se entender diretamente com o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, e o deputado Márcio Canella. Mas será mais fácil exonerar o comandante da PM, coronel Luiz Henrique Marinho. Para o lugar de Marinho, dois coronéis estão prestigiados, Ranulfo Souza Brandão Filho, do COE, e Coronel Marcelo de Menezes Nogueira, que está na "geladeria", mas que tem ótimo trânsito com Bacellar. Em resumo, Victor Santos pode dizer que teve um "pedaço da vitória", mas não o poder total.

Projeto voltado para mulheres 50+

Projeto de lei para incentivar emprego a mulheres com mais de 50 anos.Marcio Mercante / Agencia O Dia

Quarenta por cento das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, segundo estudo do Ipea. Mas as mulheres com 50 anos ou mais representam apenas 1,4% do quadro funcional das empresas. O deputado federal Reimont (PT) apresentou projeto de lei para incentivar a inserção de mulheres com mais de 50 anos no mercado de trabalho. A proposta é desonerar os empregadores, financiamento para empreendedoras e incentivo à qualificação profissional.

O sufoco de uma só UPA em Meriti

São João de Meriti tem mais de 440 mil habitantes e apenas uma UPA para atender adultos. Cidades vizinhas, como Duque de Caxias e Belford Roxo, possuem mais unidades. A constatação foi feita pelo coordenador do movimento Nossa Meriti, Douglas Almeida, e o mandato do deputado Yuri.

Tensão entre entregadores, aplicativo e consumidores

O vereador Felipe Michel deu entrada num projeto de lei polêmico que regulamenta a entrega a domicílio de entregadores de aplicativos. Segundo o texto, os aplicativos ficam obrigados a disponibilizar aos consumidores e aos entregadores duas opções - receber na portaria ou na porta da unidade -, sem diferenciação tarifária em razão da opção escolhida. O PL prevê multa ao aplicativo caso o entregador se recuse a realizar a entrega à unidade residencial do cliente que optou por este tipo de serviço sem justificativa.

PICADINHO

O Rio Memórias e a Associação Brasileira de Imprensa realizam, hoje (13), às 16h, evento sobre os 60 anos do Comício da Central e do Golpe de 64, na sede da ABI, no Centro do Rio. No ato, será lançada exposição "Rio 64 - a capital do golpe".



O Planetário do Rio continua, até o final de março, com iluminação em tons lilás na nave da ciência e da diversão para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8.



Projeto Para Todos vai promover, no próximo domingo (17), exposição com obras de artistas da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, na Praia de Copacabana, entre os Postos 5 e 6.