Antenada na fiscalização orçamentária, a vereadora Teresa Bergher se surpreendeu ao verificar que o SIG, sistema de acompanhamento de contratos e orçamento do município, está desatualizado. Só apresenta as informações até dezembro de 2023. "Os dados de 2024 simplesmente não estão disponibilizados", reclama Teresa. Questionada, a Prefeitura respondeu que só no final do mês de março o acesso da Câmara Municipal estará liberado. Em 2022, a Fazenda fez um pregão para contratar empresa para implantar o novo sistema de contabilidade e orçamento na Prefeitura, o SIAFIC Carioca, em substituição ao FINCON e ao SIG. A empresa que venceu o pregão conquistou o contrato de 4 anos pelo valor de R$ 40,5 milhões, dos quais R$ 5,2 milhões já foram pagos pelo Governo.

Comitiva uruguaia promove intercâmbio com a Comlurb

Comlurb recebe hoje Comitiva de técnicos do Uruguai.

Comitiva de técnicos da Cidade de Maldonado, no Uruguai, fará uma visita às instalações da Comlurb no Ecoparque do Caju, hoje (12), para troca de experiências na área de resíduos sólidos. Eles conhecerão a unidade de biometanização, que transforma os resíduos orgânicos em biogás e eletricidade; a unidade de processamento de poda, que produz madeira triturada para aproveitamento térmico na indústria e uso na compostagem. Eles serão recebidos pelo presidente Flávio Lopes.

Terceira via vingará em Niterói?

Três pré-candidatos à prefeitura de Niterói já se apresentaram aos eleitores: Carlos Jordy (PL), Rodrigo Neves (PDT) e Talíria Petrone (PSOL). Eis que agora, o Partido da Mobilização Nacional (PMN) aposta num outro nome: ex-Subsecretário estadual de Cuidados Especiais, Guilherme Bussinger. Ele defende a "não polarização" e um discurso propositivo em favor da qualidade de vida da população.

Jovens da OSB vão ganhar novos instrumentos

A Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem, composta majoritariamente por pessoas de baixa renda e de ensino público, vai adquirir 25 novos instrumentos para o desenvolvimento e apresentações durante o ano de 2024. A quantia desembolsada será de R$ 1 milhão. A verba foi angariada através de uma emenda parlamentar do senador Carlos Portinho (PL).

PICADINHO

Monólogo Mãe de Santo, interpretado por Vilma Melo, fará duas apresentações gratuitas amanhã (13), no Teatro Café Pequeno, no Leblon, às 17h30 e às 19h30.



Espetáculo "Itapuca, O Musical", inspirado na lenda indígena da Pedra de Itapuca, um dos cartões-postais de Niterói, estreia na próxima quinta-feira (14), no Theatro Municipal da cidade.



Galeria do SESC Nova Friburgo recebe, a partir de sábado (16), exposição Multitopias. Mostra coletiva apresenta obras de oito artistas contemporâneos e pode ser visitada até junho com entrada gratuita.