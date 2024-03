Publicado 14/03/2024 05:00

Em 2015, o prefeito Eduardo Paes publicou decreto transformando o espaço ocupado pela Sala Baden Powell, em Copacabana, em patrimônio imaterial do Rio. O imóvel foi inaugurado em 2000, no lugar do antigo cinema Ricamar, fundado em 1958 e que funcionou até 1994. Desde 2012 sob a guarda da Prefeitura, mantém um teatro com 485 lugares; duas salas multiuso e a Sala de Leitura Alfredo Machado, em parceria com a Editora Record. O imóvel agora será desapropriado pela Prefeitura do Rio. O prefeito entendeu que "ela é necessária para evitar que a cidade perca um equipamento cultural de grande relevância". As negociações para renovação do contrato de locação do imóvel tinham chegado a um impasse, na medida em que os proprietários exigiam um reajuste de mais de 100% do valor do aluguel, e se recusaram a realizar obras estruturais de sua responsabilidade.

Mural de grafite homenageia moradora da Pavuna

Mural na Pavuna foi feito pela artista Andressa Granda. - Divulgação/Fundação Rio-Águas

A Pavuna acaba de ganhar novos murais de grafite nas proximidades da Rua Comendador Guerra. Um dos painéis, da artista Andressa Gandra, é em homenagem à moradora Rilda de Souza, que mora há cerca de 30 anos na rua. O local já foi até "batizado" de Rua Rilda de Souza. Obras de drenagem na região foram concluídas pela Fundação Rio-Águas e uma nova área de lazer foi também construída, com mais de 300 metros de murais de grafite.

Ausência feminina na política do interior

A falta de mulheres com atuação política é um problema constante em muitos municípios do interior do estado do Rio de Janeiro. Em Paty do Alferes, a falta de representatividade feminina no cenário político é evidente, com ausência delas na ocupação de cargos-chave na prefeitura. Dos cinco pré-candidatos à prefeitura, um lampejo de diversidade, apenas João Carlos Rocha (União Brasil) tem uma mulher como vice, a pedagoga Marcelle dos Reis (PMN).

Ato de filiação de Bacellar

O deputado Rodrigo Bacellar assume hoje (14) a presidência do União Brasil no estado do Rio em ato de filiação ao partido, que receberá políticos de diferentes legendas. O ato será comandado pelo presidente nacional do União, Antônio Rueda. Entre os convidados, o governador Cláudio Castro (PL); o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD); e André Ceciliano (PT), secretário de Assuntos Federativos do Governo Lula e antecessor de Bacellar na Alerj.

PICADINHO

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) sedia até sábado (16) o X Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre).



Escritora Amanda Almeida lança livro "Antologia Poética: Empodera, mulher!", no sábado (16), às 19h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói.



Shopping Jardim Guadalupe, na Zona Norte do Rio, promove amanhã (15), às 17h, a primeira edição do “Ritmos do Guada”, que tem entrada gratuita e acontece na Praça de Alimentação.