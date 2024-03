Deputado Dimas Gadelha (PT) recebeu apoio do PSD para disputa à prefeitura de São Gonçalo - Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

Deputado Dimas Gadelha (PT) recebeu apoio do PSD para disputa à prefeitura de São GonçaloPablo Valadares / Câmara dos Deputados

Publicado 19/03/2024 05:00

O Partido Social Democrático (PSD) confirma na próxima quinta-feira, dia 21 de março, o apoio à candidatura do deputado federal Dimas Gadelha, do PT, à prefeitura de São Gonçalo. Com as presenças dos prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e o de Maricá, Fabiano Horta, a cerimônia também contará com o apoio do deputado federal Washington Quaquá. O evento apresentará a nominata dos pré-candidatos à Câmara de Vereadores do terceiro maior colégio eleitoral do estado. A atividade será realizada no auditório do Parque das Águas Empresarial, em Alcântara, a partir das 18h, com a posse da nova executiva do Partido Social Democrático e apresentação dos pré-candidatos da legenda. A aliança do pré-candidato petista reunirá ainda os partidos PV, PC do B, PSB, PCB, além do Republicanos, legenda da ex-prefeita Aparecida Panisset e do prefeito Waguinho, de Belford Roxo.

PT e PcdoB se unem em Mesquita

O PT de Mesquita oficializou aliança com o PCdoB consolidando o apoio à pré-candidatura a prefeito de Dr. Luiz Cláudio. O encontro entre o pré-candidato e a deputada federal Jandira Feghali marcou a união das legendas com o propósito de criar um projeto progressista para o município. Outro apoio importante obtido por Cláudio à sua pré-candidatura é o do PDT.

Assaltos: Pedido de socorro ao Governo estadual

Sindicato dos Rodoviários pede policiamento nas imediações do Into. - Reprodução/Google Street View

Sindicato dos Rodoviários pede policiamento nas imediações do Into.Reprodução/Google Street View

O Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) enviou ofício à Secretaria de Segurança do Estado, à Polícia Militar pedindo reforço no policiamento nas imediações do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into), no Caju. A medida visa coibir o crescente número de assaltos a ônibus, que estão ocorrendo naquela localidade. Entre janeiro e fevereiro deste ano, 15 coletivos de apenas uma empresa, que opera linhas intermunicipais, foram atacadas por bandidos nas imediações do hospital, contra seis registros da companhia no mesmo período de 2023. A região de São Cristóvão, que engloba o Caju, teve, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), 43 assaltos a ônibus em janeiro deste ano.

Parceria por um Banco de Alimentos contra a fome

A Comlurb e a rede de supermercados Zona Sul assinaram parceria para que o excedente de frutas, legumes e verduras não comercializado nas lojas, mas em boa condição para consumo, seja doado para projeto de segurança alimentar no Ecoparque do Caju, onde está sendo montado o primeiro Banco de Alimentos. A parceria vai atender famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

PICADINHO

TRE-RJ faz ação para coleta de Biometria no Boulevard Rio Shopping, em Vila Isabel. Serviço estará disponível de hoje (19) a quinta (21), das 11h às 16h, no segundo piso.



Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, é o convidado do almoço da Associação Comercial do Rio de Janeiro, na sexta-feira (22).



Instituto Gingas e projeto Din Down Down: Construindo Laços com a Família comemoram, na quinta (21), o Dia Mundial da Síndrome de Down, no Centro de Artes da UFF, em Icaraí, às 13h.