Publicado 17/03/2024 05:00

Depois de o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) ter concedido ao conselheiro Domingos Brazão 420 dias de férias retroativas referente ao período de 2017 a 2023, quando ele estava afastado por causa de investigação da Operação Lava Jato, agora ele receberá uma bolada de R$ 581.400, sem desconto do Imposto de Renda. Brazão poderia decidir se receberia as férias em dinheiro ou período de descanso e a primeira opção foi a escolhida. Em 2017, ele foi um dos alvos da Operação Quinto do Ouro, que prendeu cinco conselheiros da Corte fluminense, após delação premiada do ex-presidente Jonas Lopes. Segundo a denúncia, havia um esquema de propinas para aprovação de contratos superfaturados na gestão Sergio Cabral. Em 2023, a Justiça do Rio determinou o retorno de Brazão ao TCE-RJ, acatando decisão da defesa de que houve excesso no prazo de afastamento do conselheiro. O TCE-RJ é o órgão responsável por fiscalizar o bom uso do dinheiro público.

Depois da economia verde a onda é azul

Economia azul se refere à exploração e preservação da vida marinha. - Daniel Castelo Branco

A economia azul, que está relacionada à exploração e preservação da vida marinha de forma sustentável, foi assunto essa semana em evento realizado pelo Governo do Estado em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encontros foram realizados na Casa G20, na Zona Sul do Rio. "Pelo menos 15% do PIB fluminense é composto pela Economia Azul, o que evidencia um grande potencial do estado no tema", explicou o governador Cláudio Castro.

Aprovado incentivo à leitura na cidade do Rio

Foi aprovado, em segunda discussão, o Projeto de Lei que cria o Programa de Incentivo à Leitura no Município do Rio. De autoria do vereador Inaldo Silva (Republicanos), o projeto prevê parceria com bibliotecas, escolas e entidades educacionais. "O objetivo é desconectar um pouco as crianças das telas e melhorar o vocabulário e escrita delas para facilitar o seu sucesso acadêmico e profissional", disse Inaldo Silva. Para virar lei, só falta o prefeito sancionar.

Cabo Frio consegue recursos em Brasília

A busca por emendas parlamentares feita pela Seric (Secretaria de Relações Institucionais e Captação de Recursos) de Cabo Frio, que contou com apoio do deputado Gutemberg Reis, começa a dar resultado. Foram liberadas transferências de R$ 5 milhões. Uma parte servirá para reforma, ainda este ano, do ginásio poliesportivo Alfredo Barreto.

PICADINHO

A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro participará pela primeira vez da Super Rio Expofood, uma das maiores feiras de varejo do país, de 19 e 21 de março, no Riocentro.



Grupo Pela Vidda RJ tem 30 vagas abertas de cursos gratuitos voltados para população LGBTQIA+ em vulnerabilidade social, entre eles, fotografia, mídias sociais e arteterapia. Inscrições devem ser realizadas até o dia 20.



Sesc RJ oferece 310 vagas em cursos gratuitos de trabalhos manuais e moda para pequenos empreendedores. Inscrições terminam hoje (17).