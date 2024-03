Publicado 16/03/2024 05:00

Os processos judiciais conduzidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que tem condenado golpistas e arruaceiros que atacaram as instituições em Brasília, despertaram uma onda de manifestações a favor da democracia no país. A enorme quantidade de provas obtidas pela PF poderá até incriminar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ganha importância a iniciativa do Departamento de História da Uerj, em parceria com outras instituições de ensino do Rio de Janeiro, que promove o Seminário Internacional 1964+60, de 18 a 22 de março, para discutir, por meio de sessões e mesas-redondas, os diversos aspectos do golpe, da ditadura, seus legados e permanências para os dias atuais com a presença de pesquisadores de áreas diferentes do conhecimento, além de lideranças de movimentos sociais.

Projeto de lei quer disciplinar entregas a domicílio

Caso projeto seja aprovado, empresa que descumprir será multada. - Tomaz Silva/Agencia Brasil

O deputado estadual Marcelo Dino (União) solicitou urgência ao projeto de lei de sua autoria que impede que os entregadores sejam obrigados a levar encomenda na porta da casa do cliente. Ele alerta que "a norma protege tanto o entregador de conflitos desnecessários, pois terá a liberdade de aceitar ou não a entrega na porta, e também os moradores de possíveis golpes de falsos entregadores". No caso de descumprimento da Lei pelas empresas, poderá ser aplicada multa de 500 Ufir-RJ e, em último caso, a suspensão da inscrição estadual.

Bruno Lessa parte para disputa em Niterói

Pré-candidato à prefeitura de Niterói, o ex-vereador Bruno Lessa, que esteve na Câmara Municipal entre 2013 e 2020, se filiou esta semana ao Podemos. Ele assinou a ficha de filiação na Câmara dos Deputados, em Brasília, na presença da deputada federal Renata Abreu, presidente nacional da legenda, e de demais parlamentares e representantes do partido.

Renata Souza quer influir na disputa municipal

Não ter sido escolhida pelo PSOL como candidata à prefeitura do Rio em 2024 não quer dizer que a deputada estadual Renata Souza vá ficar quieta no seu canto. A parlamentar já definiu as pré-candidaturas à vereança que vai defender em outubro. Todas negras e de pessoas atuantes. Derê e Pai Dario vão concorrer à Câmara Municipal do Rio. Renata Lira, à Câmara de Niterói. Juliana Drummond será candidata a prefeita de São João de Meriti.

PICADINHO

Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na Região Central do Rio, recebe hoje (16) o lançamento da exposição "Cromatografia do Tempo", com curadoria de Amanda Leite e Cota Azevedo.



Rock 80 Festival promove edição de St Patrick's Day no Porto Maravilha neste fim de semana (16 e 17). Evento vai receber 10 bandas de rock.



ONG Nóiz, que realiza projetos voltados para comunidade da Cidade de Deus, promove hoje (16) ação de cuidados com a saúde. Profissionais voluntários de dermatologia, psiquiatria e psicologia estarão disponíveis para receber a população.