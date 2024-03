Deputado Pedro Ricardo é autor de proposta que beneficia quem doar sangue - Divulgação/Alerj

Publicado 23/03/2024 05:00

Doadores de sangue do estado do Rio de Janeiro poderão ter acesso aos resultados de exames que foram realizados com o material que foi doado. Essa é a proposta do deputado Dr. Pedro Ricardo (PP), que foi aprovada na Assembleia Legislativa esta semana e segue para sanção do governador Cláudio Castro. "É muito importante garantir acesso aos resultados de seus exames, com total transparência e segurança. Esta proposta é um passo a mais para fortalecer o cuidado com os doadores e garantir que recebam as informações necessárias para sua saúde", disse o parlamentar. Os resultados devem ser entregues ao doador em até sete dias úteis após os exames. Além disso, os resultados devem ser armazenados e ficarem acessíveis por, pelo menos, 180 dias após a doação, permitindo solicitações a qualquer momento durante esse período.

Desabrigados de Acari terão ajuda da Prefeitura

Em janeiro deste ano, Rio Acari transbordou e afetou famílias. - Reprodução / Redes Sociais

Em entrevista que ainda será publicada no Informe do Dia, o secretário de Habitação do Rio, Patrick Corrêa, informou que a população que vive na beira do rio Acari e que foi afetada pelas cheias causadas pelas chuvas terá sua situação resolvida. "Já terminamos o cadastro das famílias. Nossa ideia é realizar a realocação delas para locais já urbanizados e com infraestrutura adequada de forma a evitar que sigam expostos aos problemas causados pela cheia da bacia do Rio Acari", disse.

O Novo repete prática dos velhos partidos

Repercutiu muito mal nos bastidores da política fluminense a decisão do Partido Novo de usar o Fundo Eleitoral nas eleições municipais deste ano. A legenda se orgulhava de condenar recursos públicos nas campanhas, mas agora voltou atrás. O Novo terá acesso a R$ 32 milhões dos R$ 4,9 bilhões liberados para o Fundo Eleitoral em 2024.

Renato Machado cria Integração evangélica

Projeto do deputado Renato Machado (PT) que inclui a Semana da Integração Evangélica ao calendário oficial do Estado foi aprovado em segunda discussão na Alerj. O evento, que será sempre na última semana de novembro, celebrará a convivência entre as diferentes denominações evangélicas que somam 4,5 milhões de fiéis no estado do Rio de Janeiro. O projeto seguiu para a sanção do governador Cláudio Castro. “Vamos mostrar a nossa pluralidade e união em torno de um só objetivo: servir a Jesus”, explicou Renato.

PICADINHO

Companhia goiana de dança CenÁpice apresenta, hoje (23) e amanhã (24), espetáculo "Ao Alcance das Mãos", no Teatro Cacilda Becker, no Catete.

A Escola Fábrica de Atores, em Nova Iguaçu, apresenta hoje (23), às 19h30, o espetáculo Burburinho, de Sarah Christina Carvalho. A entrada é franca.



Instituto Assistencial Atitude realiza, hoje (23), às 8h, ação Uma Mesa Para Todos, na Barra da Tijuca, para promover ceia de Páscoa para aproximadamente 100 pessoas em situação de rua.