Deputado Júlio Lopes é um dos 13 parlamentares que foram a Washington - Luis Macedo / Câmara dos Deputados

Deputado Júlio Lopes é um dos 13 parlamentares que foram a WashingtonLuis Macedo / Câmara dos Deputados

Publicado 22/03/2024 05:00

Uma comitiva de parlamentares brasileiros composta por cinco senadores e oito deputados federais está em Washington com a missão de se atualizar sobre a aplicabilidade da Inteligência Artificial (IA). As aplicações podem ser feitas em várias áreas. Duas merecem atenção: saúde e eleições. O secretário geral da Frente Parlamentar Mista pelo Brasil Competitivo (FBPC), deputado Júlio Lopes (PP), testemunhou o interesse comercial dos americanos para a venda de tecnologia para o Sistema Único de Saúde, sob o argumento de "melhorar" a gestão do cadastro e dos gastos da área". Lopes disse "ser um absurdo o SUS ter um cadastro com 360 milhões de pessoas sendo que 200 milhões de números são mortos ou duplicados", justificou. E não está descartado o uso legal da Inteligência Artificial conforme a legislação no processo eleitoral.

Mercadinho tradicional fecha depois de 60 anos

Mercado Afonso Celso, no Jardim Botânico, encerra atividades amanhã - Chris Martins / JBemFolhas

Mercado Afonso Celso, no Jardim Botânico, encerra atividades amanhãChris Martins / JBemFolhas

O Mercadinho Afonso Celso, famoso estabelecimento do Jardim Botânico, encerra suas atividades amanhã (23). Os amigos vão promover, hoje (22), uma despedida com o Último Gole, a partir das 18h. Os moradores se reuniram para ajudar os irmãos e sócios Bruno e Braúlio e criaram uma vaquinha para receber doações que vão ajudar a pagar despesas e uma ajuda aos funcionários que perderam seus empregos.

Show da Madonna provoca aumento de reservas em hotéis

A expectativa de um show da diva pop Madonna está animando a hotelaria carioca. De acordo com dados do HotéisRIO, a ocupação hoteleira para o possível dia da apresentação, 4 de maio, já registra 60% de média, mas alguns hotéis de Copacabana, local do show, apresentam 80% de ocupação.

Fogo amigo associa Ramagem a Rogério Andrade

Um pré-candidato conservador, com trânsito entre evangélicos, encomendou vídeos para uso na internet que questionam o deputado Alexandre Ramagem, apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, por ter lançado sua campanha à prefeitura do Rio na quadra da Mocidade, do bicheiro Rogério Andrade. O mote é "Ele não é de direita. Ele é caça-níquel".

PICADINHO

Festival Malungo celebra raízes africanas na música popular brasileira com shows online, de 25 e 31 de março, no canal Por do Som Cultural, no Youtube.

A Cápsula, Centro de Inovação Senac RJ, recebe, hoje (22), às 12h, a visita do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Cantora Ananda Botelho Mendes faz o show "Fado Mulher", hoje (22), no Centro da Música Carioca, às 19h, interpretando clássicos da música portuguesa de várias épocas.