Seropédica foi a cidade fluminense que mais gerou empregos formais em janeiro deste ano - Divulgação

Publicado 21/03/2024 05:00

No ranking de janeiro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do Ministério do Trabalho, Seropédica foi a cidade fluminense que gerou o maior número de empregos formais. Duas mil e quinhentas novas vagas com carteira assinada. Em seguida, aparecem a capital Rio de Janeiro (1.473), Niterói (665), Volta Redonda (336), Nova Friburgo (317), Angra dos Reis (208), Itaguaí (206), Resende (157), Campos dos Goytacazes (152) e Saquarema (116). Já São João de Meriti foi a que mais fechou postos de trabalho. O saldo foi de 1.179 trabalhadores demitidos. O estado do Rio de Janeiro ficou em 14º lugar no ranking de criação de empregos formais, das 27 unidades da Federação. O principal destaque fluminense foi a área de Construção, que terminou o mês com um saldo de 3,5 mil vagas. O setor de Serviços teve saldo positivo de 3,4 mil. Na sequência, aparece Indústria (+1,1 mil). Os setores que registraram saldo negativo em janeiro de 2024 no estado foram Agropecuária (-95) e Comércio (-6.752).

Praias: prefeitura entrega novos alvarás

Mais alvarás são concedidos para atividades ao ar livre. - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Os secretários municipais de Esportes, Guilherme Schleder, e de Ordem Pública, Brenno Carnevale, entregaram 250 alvarás para profissionais que atuam com atividades físicas em espaços públicos do Rio de Janeiro. Criado em abril de 2021, o Comitê de Qualificação dos Espaços Públicos para a Prática Desportiva e de Lazer tem como objetivo regularizar as práticas esportivas ao ar livre de forma simples e coordenada, proporcionando mais segurança aos frequentadores e responsáveis pelas atividades.

Lançamento de bolsonaristas para Vereador

A ex-deputada Alana Passos (PL) e o jornalista Daniel Penna Firme (Progressistas), ex-SBT, aproveitaram a passagem de Bolsonaro pelo Rio para lançarem suas pré-candidaturas a vereador. Ela, pelo Rio de Janeiro, e ele, por Queimados. Ambos tiraram foto com o ex-presidente e gravaram vídeos nos quais recebem apoio do senador Flávio Bolsonaro.

Servidores reclamam do percentual de reajuste

Os servidores municipais ativos e inativos questionam o reajuste anunciado pela Prefeitura do Rio de 5,26%. O percentual não contempla as perdas acumuladas no poder de compra dos salários que é de 22,57%. E não está nem próximo dos índices do IPCA de março de 2019 a março de 2024, acumulados em 33,46%, conforme dados do IBGE, enquanto o reajuste concedido no período pela Prefeitura é de 10,89%.

PICADINHO

Festival Visões Periféricas acontece de graça no Estação Net Botafogo, Estação Net Rio e no CineCarioca Nova Brasília até domingo (24) e segue até dia 26 no formato online.



No Dia Internacional contra a Discriminação Racial, Secretaria de Estado de Polícia Civil, em parceria com AfroReggae, realiza, hoje (21), na OAB, evento para debater diversidade.



Presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro, Antonio D´Acri participa amanhã (22) do I Fórum sobre Ato Médico do Conselho Federal de Medicina (CFM), em Brasília.