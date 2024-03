Conselheiro do TCE-RJ, Domingos Brazão é um dos suspeitos de mandar matar Marielle Franco - Maíra Coelho / arquivo O Dia

Publicado 26/03/2024 05:00

A prisão de Chiquinho Brazão, deputado federal, Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do RJ, teve impacto de viagem ao passado. Quando Marielle Franco e Anderson Gomes foram mortos, o Rio vivia auge da atuação do Gabinete de Intervenção Federal, comandado pelo general Braga Netto. Domingos já era conselheiro do Tribunal. Foi o presidente do TCE Rodrigo Melo do Nascimento que trouxe militares para instituição. O secretário de Administração da Intervenção, Laelio Soares de Andrade, virou chefe de Gabinete da Presidência. O porta-voz do Comando Conjunto das Operações de Garantia da Lei e da Ordem, Cel Carlos Frederico Cinelli, virou diretor-geral de Relações Institucionais e Comunicação.

Golpe de 64 será lembrado no primeiro de abril

Deputado Reimont vai participar da Marcha da Democracia. - Fernando Frazão/Agência Brasil

O deputado federal Reimont (PT) vai participar da Marcha da Democracia, no dia 1º de abril, para lembrar os 60 anos do golpe de 64. "A memória é uma ferramenta indispensável à Democracia, não podemos apagá-la. Precisamos lembrar e mostrar esse passado à sociedade, em nome das mulheres, homens e até mesmo crianças perseguidas por uma ditadura que prendeu, demitiu, torturou, exilou, assassinou seus opositores e desapareceu com centenas de vítimas, que jamais puderam ser veladas e enterradas", disse o parlamentar.

Fórum debate os 10 anos do Segurança Presente

A operação Segurança Presente, que completa 10 anos, será tema do fórum que os jornais O DIA e MEIA HORA vão realizar hoje (26), no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont. Com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o evento terá quatro painéis mediados pela jornalista Ana Miguez e será transmitido ao vivo pelo YouTube do DIA e pelas páginas dos dois jornais no Facebook. A abertura terá o Secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos.

Teatro Glaucio Gil está em reformas

O Teatro Glaucio Gil, em Copacabana, está em obras desde o mês passado. Por meio do Programa Acelera Funarj, o Governo do Estado destinou cerca de R$ 1,8 milhão para melhorias no espaço, que devem ser finalizadas em agosto. "Esta recuperação valoriza o patrimônio cultural local e regional. As manifestações artísticas serão mais valorizadas e o público estará em um ambiente confortável", disse o governador Cláudio Castro.

PICADINHO

Edital Arraiá Cultural RJ vai premiar tradições juninas com valor total de R$ 7,25 milhões. Inscrições para a chamada pública com 115 vagas para propostas culturais ficam abertas até 10 de abril.



ONG Favela Mundo vai distribuir, amanhã (27), chocolates como ação de Páscoa para 500 crianças do Caju, na Zona Portuária do Rio.



Peça "Aos Sábados", de Adyr de Paula, que estreia dia 5, no Teatro Fashion Mall, terá duas sessões inclusivas. Dias 7 e 28, com narração em Libras, e, no dia 28, também com audiodescrição.