Publicado 28/03/2024 05:00

Partidos políticos que pretendem lançar candidatas na eleição municipal deste ano devem estar atentos ao que diz a lei eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou mais uma decisão do TRE/RJ que cassou toda a chapa do PSC, atual Podemos, por fraude em cota de gênero nas eleições de 2020. A Justiça Eleitoral entendeu que duas mulheres foram usadas como laranjas: Sheila Maria Alves Varela e Jacira Valério de Souza. Na época, foi decretada a perda de mandato do vereador Armando Marins de Carvalho Filho. O procurador-geral da OAB Méier, Carlos Frota, esclarece que este tipo de fraude vicia a regularidade de todo o ato partidário, por isso a cassação da chapa inteira. Ele também explica que a Justiça Eleitoral considera como indícios da fraude, votação zerada, prestação de contas sem movimentação e falta de comprovação de atos de campanha.

Barra Mansa atende municípios vizinhos

Prefeito Rodrigo Drable disse que aumentará equipe na UPA. - Reprodução/Instagram

A prefeitura de Barra Mansa mais que dobrou o número de atendimento na UPA da cidade. Isto porque os pacientes das cidades vizinhas que não encontram bom atendimento em seus municípios vão buscar socorro em outro lugar. "Já aumentamos a equipe e as filas continuam. Aumentaremos novamente. Faremos todo o esforço para aumentar a agilidade. Não é fácil atender 900 pessoas por dia", desabafou o prefeito Rodrigo Drable.

Cidades recebem repasses da ViaLagos

Municípios de Rio Bonito, Araruama, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia receberam, no total, R$ 10,8 milhões da CCR ViaLagos, em 2023. As cidades margeiam a rodovia ViaLagos e recebem pagamento por meio do imposto que incide sobre a tarifa de pedágio. O valor é repassado aos quatro municípios de forma proporcional à extensão do trecho da rodovia em cada cidade.

PT fecha com Max Lemos em Queimados

A executiva estadual do Partido dos Trabalhadores publicou resolução que prevê a saída imediata da legenda do governo Glauco Kaizer. De acordo com o documento, o PT vai focar na formação da chapa de vereador e irá caminhar ao lado do deputado Max Lemos (PDT), que tentará retornar ao cargo de prefeito que ocupou por oito anos.

PICADINHO

O deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PSB) destinou R$ 3,5 milhões para a cidade do Rio de Janeiro.



Com fotos de cena e bastidores, áudios, figurinos e livros, exposição gratuita "Baobá de Memórias", em homenagem a atriz Léa Garcia, fica em cartaz no Cinema 2 do CCBB Rio até domingo (31).



Procon-RJ revela variação de até 127% nos preços de ovos de Páscoa e caixas de bombom no estado do Rio de Janeiro.