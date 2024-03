Município de Santo Antônio de Pádua não escapou de ação de tráfico e milícias. - Divulgação

Publicado 27/03/2024 05:00

O estado do Rio de Janeiro, a exemplo de seus vizinhos na região sudeste, já vive a desgraça da presença do tráfico de drogas e da atuação das milícias. A pequena e aprazível Santo Antônio de Pádua, de apenas 40 mil habitantes, no noroeste do estado, a 256 km da capital, é um exemplo. Na última quinta-feira (21), três pessoas morreram e duas ficaram feridas após ataque a tiros numa padaria que ainda seria inaugurada. Homens armados alvejaram quem ali estava presente na Travessa São José, em Quatro Bocas. Eles portavam fuzil de grosso calibre. Duas pessoas morreram no local, incluindo o dono da padaria, de 41 anos, e um homem de 61 anos. Uma terceira vítima chegou a ser socorrida, mas acabou morrendo no hospital. A perícia encontrou sete cápsulas de arma 5.56 e outras 20 foram recolhidas por desconhecidos. A dúvida da polícia é se autoria partiu de traficantes da região ou milicianos.

Mulheres ganham leis a seu favor

Deputada Renata Souza tem projetos em favor das mulheres. - Júlia Passos / Alerj

Neste mês da mulher, a deputada estadual Renata Souza propôs cinco iniciativas legislativas em benefício do gênero. São elas: garantir o auxílio gás para mães solos; combater a discriminação a mulheres e mães nos processos seletivos para a obtenção de bolsas acadêmicas; conceder o passe livre às gestantes (para viabilizar o pré-natal e consultas); vedar imagens inapropriadas de mulheres, adolescentes e crianças nos estabelecimentos comerciais e criar um espaço infantil na Alerj para filhos de funcionários.

Conheça as Empreendedoras de Santa

De um total de 27 empresas que compõem a AmeSanta (Associação do Polo turístico e gastronômico de Santa Teresa), Centro do Rio, mais de 80% têm mulheres no comando dos negócios. Essa hegemonia é celebrada na série "Mulheres que Movimentam, especial Santa Teresa", produzida em parceria com a Amesanta, pela Central Logística, órgão vinculado à Secretaria de Transporte, responsável pela operação do sistema de Bondes de Santa Teresa. Os episódios com as histórias das empreendedoras do bairro turístico mais charmoso do Rio vão ao ar toda quarta e sexta-feira no Instagram das duas instituições.

Eventos terão novos protocolos

Depois da morte de um jovem após ter sofrido descarga elétrica em evento no Riocentro, o deputado federal Julio Lopes (PP) quer apresentar projeto de lei que cria novos protocolos de segurança emergenciais para grandes eventos e festivais. Dessa forma, um banco de dados será criado e empresas com histórico de negligência ficarão proibidas de organizar grandes eventos.

PICADINHO

Receita Federal apreendeu, ontem (26), 400 unidades de cigarro eletrônico no Aeroporto do Galeão. Material, avaliado em R$ 36 mil, tem importação, comercialização e propaganda proibidas.



Instituição Sociocultural Cinema Nosso está com inscrições abertas para formação em Cinema Ficção e Cinema Documentário no projeto gratuito "Empoderamento e Tecnologia: Jovens negras no Audiovisual".



Este ano, foram aplicados na saúde do Estado do Rio R$ 5,4 milhões em emendas parlamentares do deputado federal Jorge Braz (Republicanos).