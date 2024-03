Publicado 30/03/2024 05:00

O governador Cláudio Castro tem vivido dias estressantes. Mas esta semana ele recebeu uma boa notícia. "O desempenho da indústria siderúrgica tem relevante papel no desenvolvimento econômico do Estado do Rio, segundo maior produtor de aço do país. Contribui significativamente para o Produto Interno Bruto (PIB), realiza investimentos, gera empregos diretos e indiretos, o que impacta positivamente na renda e no consumo da população", disse Castro. Ele ressaltou que o estado produziu 800 mil toneladas de aço em fevereiro, o que significa um crescimento de 12,2% em relação a fevereiro do ano passado, e a 28,8% da produção total do país. Os dados são do Instituto Aço Brasil, entidade representativa das empresas brasileiras produtoras de aço. Nos dois primeiros meses do ano, a produção de aço bruto no Rio de Janeiro acumula 1,5 milhão de toneladas, um aumento de 16,5% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Tribunal de Justiça nega concurso e OAB protesta

A Comissão de Prerrogativas da OAB-RJ encaminhou ofício ao TJRJ manifestando sua "discordância veemente" pela decisão de não renovação de concurso público para preenchimento de vagas de servidores. O TJRJ tem o segundo maior índice de congestionamento do país, de acordo com o CNJ (78,7%). Nos últimos 10 anos, reduziu o quadro de servidores concursados e ampliou o de estagiários e terceirizados. De 15.614, em 2013, passou-se para 12.840 servidores, em 2022. Há pelo menos 1.514 cargos vagos na estrutura do TJRJ.

Delegacia para investigar mortes de policiais

Projeto de lei de autoria do deputado Rosenverg Reis (MDB), que cria delegacia para investigar mortes de policiais, foi aprovado na Alerj e seguiu para sanção ou veto do governador Cláudio Castro. Segundo a proposta, caberá à delegacia registrar, investigar, abrir inquérito e adotar procedimentos policiais necessários para defesa dos agentes contra qualquer tipo de conduta que os coloquem em situação de risco.

Licença ambiental sob investigação

O Ministério Público do Estado do Rio cumpriu, essa semana, mandados de busca e apreensão contra servidores do Inea (Instituto Estadual do Ambiente), suspeito de operarem esquema criminoso de concessão indevida de licenças ambientais em Nova Friburgo. Uma empresa teria obtido ilegalmente a licença apesar do descumprimento de diversas normas e ausência de documentos idôneos.

PICADINHO

Peça "Camarada Jonas" estreia neste domingo (31), no Cineteatro do Shopping Barra Point, com temática sobre o golpe de 64, que completa 60 anos.



Projeto Música Tocando Negócios do Sebrae Rio está com inscrições abertas até o dia 1º de abril.



Após o sucesso da retomada do projeto Seis & Meia no Rio de Janeiro, a próxima atração será Renato e Seus Blue Caps, no dia 29 de abril, às 18h30, no Teatro Riachuelo.