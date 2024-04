Publicado 03/04/2024 05:00

A discussão que envolve a construção do porto em Jaconé vai longe. E ela mobiliza dois importantes municípios: Saquarema e Maricá. Os pescadores da Região dos Lagos pediram mais esclarecimentos sobre os detalhes da obra. Se quer saber os impactos no meio ambiente, as consequências para a pesca e se haverá desequilíbrio ecológico. O temor dos moradores é que Saquarema deixe de ser uma cidade turística e passe a ser uma cidade portuária. Na Câmara de Vereadores da cidade, foi aprovada a convocação do secretário de Meio Ambiente, Gilmar Rocha de Magalhães. "Saquarema vai ficar só com o ônus. O dinheiro vai todo para Maricá e, se o dinheiro vai pra lá, que o Porto fique lá. Nós temos que conversar, sim, com o secretário, mas também com toda população. Não pode ser uma reunião entre vereadores e o poder executivo. Essa é uma luta de toda a cidade", disse a vereadora Dra Raquel, vice-presidente da casa.

Rioprevidência: Recenseamento obrigatório

Pensionistas podem agendar recenseamento no Rioprevidência. - Divulgação

Os pensionistas do Estado do Rio de Janeiro que fazem aniversário em abril já poderão agendar o recenseamento obrigatório exigido pelo Rioprevidência, autarquia responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões. O procedimento deve ser realizado em uma das 18 agências do órgão espalhadas pelo estado. A marcação é feita pelo site ou pelos telefones 0800-285-8191 (chamadas de telefone fixo) e (21) 3850-3350 (chamadas de fixo ou celular). Quem não comparecer pode ter o benefício suspenso até que regularize a situação junto à autarquia.

PSB fluminense parte para o ataque

O Partido Socialista Brasileiro definiu sua estratégia e apoio que seguirá no estado do Rio de Janeiro. O PSB apoiará Eduardo Paes (PSD), na capital, e Talíria Petrone (PSOL), em Niterói. Em compensação, o PSOL deve seguir com Wesley Teixeira (PSB), em Caxias, além de dar apoio à legenda também em Palmas (TO) e Curitiba (PR).

Marielle: Cenas dos próximos capítulos

A diretoria da Associação dos Peritos Oficiais do Estado do Rio de Janeiro (APERJ) convocou entrevista coletiva de imprensa, para amanhã (4), para trazer informações e esclarecimentos que considera importantes a respeito do trabalho da perícia e em relação aos homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

PICADINHO

Centro Cultural Justiça Federal traz, na sexta (5), fórum "Violência e abusos do poder, nunca mais – A resistência religiosa nos 60 anos do Golpe Militar no Brasil".



Prefeitura do Rio assinou acordo de cooperação inédito com a OpenAI para fornecer o sistema de inteligência artificial generativa ChatGPT-4 para as Naves do Conhecimento.



Korb Galeria apresenta, a partir de amanhã (4), exposição coletiva "Ouro Líquido" e a individual "Invisível", de Fernando Bianchi, com curadoria de Juliana Curvellano, no Centro Cultural Correios RJ.