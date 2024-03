Publicado 31/03/2024 05:00

As empresas abriram contratações e isto ajudou a um início positivo de 2024. A diminuição do desemprego é um alívio para quem procurava oportunidade no mercado e não estava conseguindo. Para se ter uma ideia, a ASSERJ - Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro - comemorou a geração de 327 empregos formais nos supermercados do estado em fevereiro. O número parece pequeno, só que não. Essa é a primeira vez, em três anos, que o mês de fevereiro tem saldo positivo nos postos de trabalho de carteira assinada. A consultoria Future Tank analisou os dados do CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho, e em nível nacional também foi observada abertura de vagas no setor em fevereiro (+1.943). O Rio de Janeiro, por sua vez, foi o quarto estado em geração de empregos no último mês.

Ballet Manguinhos ganha apoio cultural

Ballet Manguinhos atende mais de 530 crianças e adolescentes. - Divulgação

O Ballet Manguinhos, que comemorou 12 anos essa semana, recebeu apoio financeiro do MetrôRio via Lei Rouanet. O projeto do complexo de favelas de Manguinhos, que atende a mais de 530 crianças e adolescentes, realiza aulas de balé, circo, dança contemporânea, dança moderna e boxe. Alguns dos alunos têm reconhecimento internacional. Objetivo da ONG é ressaltar o protagonismo dos jovens da favela por meio da cultura, educação e esporte.

Búzios: MP pede indeferimento de registro de candidato

O Ministério Público Federal pediu o indeferimento do registro da candidatura do prefeito interino de Búzios (RJ), Rafael Aguiar, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, para eleição suplementar no município. Rafael, presidente da Câmara de Vereadores, assumiu o governo depois que a chapa composta pelo prefeito Alexandre e o vice-prefeito, Miguel Pereira, seu pai, foi afastada por abuso de poder econômico. A Justiça determinou novas eleições para 28 de abril. Aguiar trocou de partido e entrou para o PL e sua filiação não obedece a antecedência de 6 meses para o pleito.

Movimentação pré-eleitoral

A poucos meses das eleições municipais, os pré-candidatos se movimentam antes das definições pré-eleitorais. Em Nova Iguaçu, Célia Sodré é pré-candidata e seu nome começa a ventilar para ser vice na chapa encabeçada por Clebio Jacaré, do União Brasil. Entre as bandeiras que levanta está a da inclusão, dos direitos das mães atípicas e da conscientização sobre o autismo.

PICADINHO

Aplicativo Riocard Mais passa a permitir agendamento da data da recarga dos cartões Expresso ou Vale-Transporte. App tem mais de 1,5 milhão de usuários.



Cidade do Rio será sede do Energy Summit 2024, organizado em parceria com o MIT, evento global de inovação e empreendedorismo em energia e sustentabilidade. De 17 a 19 de junho, na Cidade das Artes.



Com curadoria de Raimundo Rodriguez, exposição coletiva Tecido Urbano reúne 19 artistas independentes no Sesc São João de Meriti até 26 de maio.