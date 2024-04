Publicado 04/04/2024 05:00

A Câmara dos Deputados adiou mais uma vez a votação do Decreto Legislativo 140/23, que dispensa de visto de entrada no Brasil os turistas de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A medida afeta o turismo brasileiro, que recebe um baixo número de visitantes estrangeiros. Para o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, a exigência do visto para turistas desses países é absurda. "A volta da exigência de visto não faz sentido, até porque a imigração é daqui para lá, e não desses países para cá. O Brasil está muito aquém da demanda de visitantes internacionais que merece. Recebemos menos de 6 milhões de turistas internacionais por ano, menos do que a capital argentina. Buenos Aires sozinha recebe mais visitantes internacionais do que o Brasil inteiro", disse.

Recepção calorosa para ex-ministro interino

Ricardo Cappelli foi aplaudido em voo - Fernando Frazão/Agência Brasil

Ricardo Cappelli foi aplaudido em vooFernando Frazão/Agência Brasil

Ricardo Cappelli já completou 45 dias fora do Ministério da Justiça e mais de um ano fora da intervenção do DF, mas ainda colhe louros desta época. Em um voo da GOL que levava ele e mais uma trupe de políticos do Rio para Brasília, na terça, passageiros bateram palmas quando o viram. Atualmente, Cappelli é presidente da ABDI, indicado por Geraldo Alckmin. No mesmo voo estava Eduardo Cunha, sentado na primeira poltrona e que passou despercebido pelo grupo.

Caxias: cúpula de Maricá apoia Zito

Em Duque de Caxias, o PT decidiu apoiar Zito (PV) à prefeitura nas próximas eleições. Durante o lançamento de sua pré-candidatura, esteve por lá o prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT), que mostrou apoio. "Um grande prazer poder contribuir e lutar para levar as políticas que mudaram Maricá, para contribuir com as demais regiões do nosso Rio que tanto precisam". Outro apoio de peso foi o do deputado Renato Machado.

Sem revista íntima e outros pleitos

Quem trabalha no comércio se sente constrangido quando é submetido a revista íntima quando está deixando o estabelecimento onde cumpriu o expediente. Falta a devida especificação legal para este tipo de prática regrada no Acordo Coletivo dos Comerciários. Por isso, foi aprovada a cláusula, por unanimidade, em assembleia realizada no Sindicato dos Comerciários do Rio, dando início à campanha salarial da categoria. Os trabalhadores também pleiteiam diminuição da carga horária de trabalho, sem redução salarial, a proibição de transporte de valores pelos trabalhadores e jornada especial nos dias 24 e 31 de dezembro, datas que antecedem o Natal e Ano Novo. Além da proibição de convocá-los para o 1º de maio, uma das poucas categorias com atividades nesta data.

PICADINHO

Escola Americana do Rio chega à sua 19ª edição do Walkathon, caminhada contra o câncer, que reúne, no domingo (7), comunidade escolar na Lagoa Rodrigo de Freitas para arrecadar doações para o Inca.



Festival "A Música Cantando a Nossa História – Um Rio de Sons" estreia com apresentações musicais e bate papo com cantores e compositores Dalto, em Duque de Caxias, dia 9 de abril, e Hyldon, dia 12, em Volta Redonda.



Projeto Praia Para Todos promove, no sábado (6), "Luau Para Todos", na Praia da Barra da Tijuca, Posto 3. Evento terá presença de DJ. Para participar, basta levar prato de doce ou salgado para o lanche coletivo. Bebidas serão oferecidas pelo projeto.