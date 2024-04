Publicado 10/04/2024 05:00

A Alerj aprovou semana passada, em primeira discussão, o Projeto de Lei do deputado Jair Bittencourt (PL), que prevê a doação de veículos da administração pública que estão em desuso e há mais de 180 dias em depósitos. "Inúmeros pátios e depósitos públicos se encontram com grande quantidade de veículos pertencentes à frota oficial que se encontram em péssimas condições de conservação e sem possibilidades de retorno às ruas", justificou o autor. Ocorre que quem é contra a proposta vê nestas doações a oportunidade de desvios de carros novos para a frota particular de empresas fantasmas. O texto prevê que estes veículos deverão ser cadastrados, com notificação ao órgão que detém o patrimônio dos mesmos, e vistoriados pela administração pública.

Candidato quer Meriti igual Big Brother

Pré-candidato quer São João de Meriti vigiada 24h por dia. - Reprodução

O pré-candidato à prefeitura de São João de Meriti Leo Vieira, caso eleito, pretende instalar câmeras nos 17 bairros do município, que seriam vigiados 24h por dia através de uma central de monitoramento que trabalharia ligada à Polícia Militar. A cidade da Baixada Fluminense registrou nos últimos oito anos 989 mortes e 239 feridos em 244 tiroteios, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Somente no primeiro semestre deste ano, foram dez mortos e dez feridos em 44 confrontos.

Servidores poderão renegociar dívidas

O Procon Estadual do Rio de Janeiro fará um mutirão de renegociação das dívidas dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Segurança Pública, Corpo de Bombeiros e Forças Armadas, mas só até a próxima sexta-feira. De acordo com o presidente da autarquia, Cássio Coelho, "serão atendidas as pessoas que têm empréstimos consignados, oferecendo mediação especializada, além das orientações e o adequado suporte para a regularização de sua situação financeira. Com isso, eles poderão desempenhar suas funções com maior tranquilidade, tendo suas contas organizadas e podendo retornar ao mercado de consumo de forma plena e segura”, explica Coelho.

Suderj informa mudanças na área

Depois de introduzir na Suderj ações voltadas às pessoas com autismo e deficiência física, e revitalizar os complexos esportivos do Sampaio e da Rocinha, o fisioterapeuta Renato de Paula deixa a presidência da superintendência para se candidatar a vereador pelo MDB, no Rio. Ele é irmão do deputado e pastor Otoni de Paula.

PICADINHO

“O corpo como objeto de transformação na produção audiovisual” foi o tema escolhido da Masterclass do curso de cinema da FACHA, em parceria com a CAVIDEO. Primeiro evento, aberto ao público, será hoje (10), às 10h.



"Documentário do Circo - onde a tradição encontra a felicidade", de Marcos Nauer e Rafael Oliveira, é lançado hoje (10), às 19h, no Teatro Raul Cortez, no centro de Duque de Caxias.



II Seminário de Pós-Graduação do CTC da PUC-Rio é realizado hoje (10) sobre os desafios da transição energética, o uso da Inteligência Artificial e o panorama da pesquisa e inovação no Brasil.