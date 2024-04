Publicado 06/04/2024 05:00

Há 25 anos foi aprovada lei de autoria do deputado Carlos Minc (PSB) prevendo esterelização e uso de coleiras e focinheiras em cães da raça pitbull. Tempos depois, a fiscalização perdeu rigor. O assunto volta à tona após o ataque à escritora Roseana Murray, em Saquarema, por três cachorros da mesma raça, ontem (dia 5). "Apesar dos nossos esforços, houve um afrouxamento. Então, a gente vai intensificar. Vou para cima do secretário estadual da Polícia Militar e da Guarda Municipal, que tem um setor que é ambiental. Vou mandar outra vez cópia das leis, da regulamentação. Isso tem que ter uma propaganda, uma divulgação. Enquanto você não fica em cima, não sai na imprensa, não tem uma ação, as pessoas afrouxam. Isso, realmente, é um perigo, porque o pitbull é uma das poucas raças que ataca criança, às vezes ataca até os donos. A lei obriga ele ter certificado de esterelização, de vacina, coleira e focinheira, não circular próximo de escolas e praças que têm crianças. Vou dar uma intensificada geral".

Dança das cadeiras na Alerj

Deputado Fred Pacheco deixa cargo na Alerj. - Divulgação

O deputado estadual Fred Pacheco (PMN), conhecido por sua defesa das pessoas com deficiência na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deixará seu cargo para dar lugar a Comte Bittencourt, presidente do Cidadania. A decisão, tomada em caráter monocrático pelo ministro Nunes Marques, validou os votos de Danielzinho (PSDB), alterando o coeficiente eleitoral. Marques divergiu das instâncias anteriores ao validar os votos de Danielzinho. Esta mudança ocorre em um momento importante, quando Fred lidera uma CPI contra planos de saúde para garantir o cumprimento de ordens judiciais.

Cabeção na área

O partido Cidadania convidou o ator Sérgio Hondjakoff, o Cabeção, de Malhação, para disputar uma vaga de vereador na Câmara do Rio. Nascido nos Estados Unidos, ele ganhou destaque na TV. Agora, na política, quer continuar o trabalho do colega de dramaturgia Stepan Nercessian, tradicional militante do partido.

Superlotação nos presídios já preocupa autoridades

A polícia do Estado do Rio de Janeiro é pressionada, por todos os lados, a aumentar a produtividade e prender mais e mais criminosos. E, a Justiça, da mesma forma, vive o mesmo problema, o afã de multiplicar condenações. Ocorre que existe um terceiro pilar que também sofre com a dura realidade social. Sete unidades prisionais fluminenses estão acima de 200% de ocupação.

PICADINHO

Américas Shopping promove, na terça-feira (9), das10hàs15h, campanha de doação de sangue em parceria com o Hemorio.



Projeto de três fungicultoras do estado do Rio - Diana Bandeira, Manuella Pereira e Sandy Videira, a 2ª Caçada aos Cogumelos Silvestres da Serra dos Órgãos acontece hoje (6).



Brechó Fashion Carioca promove bazar solidário com peças de luxo. Ação, com itens a partir de R$ 15, será direcionada ao instituto Lar Maria de Lourdes, na Taquara, zona oeste do Rio.