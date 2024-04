Publicado 09/04/2024 05:00

A prefeitura do Rio aumentou o orçamento da fiscalização eletrônica do BRT Transbrasil. O prefeito Eduardo Paes destinou mais de R$ 1,6 milhão à dotação de R$ 2,5 milhões, totalizando R$ 4,1 milhões. Quem costuma ficar de olho nestes cálculos é a assessoria técnica que auxilia a vereadora Teresa Bergher (Cidadania). De acordo com a parlamentar, o aumento foi de 64% na despesa prevista na LOA. O acréscimo vem da fonte 109 - multas de trânsito. Teresa viu também que, em 2023, a ação 4911 teve R$ 1,7 milhão previstos e R$ 171 mil liquidados. "Não dá para entender, uma vez que a Transbrasil só foi inaugurada no último final de semana de março", questiona ela, que vai enviar requerimento com pedido de informações.

Aperta o cerco ao roubo de celulares

Segundo ISP, foram cerca de 50 celulares roubados por dia em janeiro. - Divulgação/PMERJ

O deputado Marcelo Dino (União) apresentou projeto de Lei que obriga as operadoras de celulares a informarem aos órgãos de segurança dados de localização dos aparelhos móveis, identificação do equipamento e número de chips de aparelhos roubados, furtados ou que tenham sido utilizados em atividades criminosas. Só em janeiro de 2024, dados do Instituto de Segurança (ISP) mostraram que 1.510 aparelhos foram roubados no Rio, o que dá aproximadamente 50 por dia.

Comida na mesa de olho no voto na urna

O governador Cláudio Castro pretende intensificar novas inaugurações de unidades do Restaurante do Povo até o fim da sua administração. A iniciativa é inspirada no programa implantado durante a administração Garotinho que se chamava "Restaurante Popular". Neste fim de semana, foi entregue o de Barra Mansa. A iniciativa é sempre bem vista pelo eleitorado mais pobre.

Ramagem vai às ruas sentir o eleitor

Pré-candidato à prefeitura do Rio, indicado por Bolsonaro para bater de frente com Eduardo Paes, o deputado federal Alexandre Ramagem fez uma visita à feira livre do bairro do Jardim Botânico neste fim de semana acompanhado do vereador e vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ambos do Partido Liberal. O ex-diretor da Abin tirou fotos e distribuiu sorrisos.

PICADINHO

Cinco alunos do colégio Pedro II (Campus Centro) desembarcam hoje (9) nos EUA. Eles ganharam viagem após criarem aplicativo gamificado sobre Educação Sexual, na 6ª edição do Desafio TACK.



Programa CCBB Educativo – Lugares de Culturas realiza de amanhã (10) a sexta (12) a Semana de Conscientização do Autismo no CCBB Rio. Programação contará com três palestras.



Instituto Cervantes recebe duas rodas de conversa gratuitas da exposição "Rosto de Mulher" no dia 11: "Mulheres de Axé que fomentam políticas públicas" e "Empreendedorismo sustentável como ferramenta de empoderamento feminino".