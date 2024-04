Protestos na portaria do Complexo Penitenciário de Gericinó têm que ser explicados à corregedoria - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Protestos na portaria do Complexo Penitenciário de Gericinó têm que ser explicados à corregedoriaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/04/2024 05:00

A semana foi tensa entre a deputada Índia Armelau (PL) e a direção da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Armelau não gostou do seu marido, o policial penal Fernando Paes Armelau, ter sido convocado a se apresentar na corregedoria da Seap para explicar a motivação de protestos na portaria do Complexo de Gericinó. Chegou a ser aberto procedimento preliminar para apurar excessos por parte de servidores que participaram dos atos que colocaram em risco a entrada de fornecedores de alimentação dos 21 mil presos e a visita de seus familiares. "Cabe ressaltar que, em decisão judicial que considerou o ato ilegal, a Seap foi instada a agir. A Seap acrescenta que respeita todas as manifestações democráticas por reivindicações da categoria, cuja pauta está em mesa de discussão com o Governo do Estado. Por fim, esclarece que não compete à Corregedoria investigar pessoas que não sejam servidores do órgão ", diz uma nota que a coluna teve acesso.

Partido Verde planeja crescer no Rio

Vereador Márcio Santos se filiou ao PV. - Renan Olaz / CMRJ

Vereador Márcio Santos se filiou ao PV.Renan Olaz / CMRJ

Após alguns anos sem ter representante na Câmara Municipal do Rio, o PV teve a filiação do vereador Marcio Santos esta semana no Palácio Pedro Ernesto. Principais lideranças da legenda estiveram presentes: o presidente estadual Roberto Rocco, o vice-presidente estadual André Lazaroni e o presidente municipal, Fabiano Carnevale. Em seu discurso, Marcio Santos falou que irá lutar pela construção do partido na capital, além de saneamento básico e qualidade de vida nas comunidades.

Semana de definições em Niterói

A pré-candidatura de Bruno Lessa (Podemos) à Prefeitura de Niterói fechou mais um apoio. Em encontro realizado na sede do Partido da Mulher Brasileira, PMB, a presidente nacional da legenda, Suêd Haidar, e o presidente do diretório municipal, Nidinho Rodrigues, afirmaram que estarão com Lessa no próximo pleito. Vereador em Niterói durante dois mandatos, de 2013 a 2020, o advogado Bruno Lessa, de 33 anos, é pré-candidato a prefeito pela primeira vez.

Dinheiro para Saúde por emendas

A Saúde do Estado do Rio de Janeiro recebeu, este ano, R$ 5,4 milhões em emendas parlamentares do deputado federal Jorge Braz (Republicanos). Só no Hospital Carlos Chagas, na Zona Norte da capital fluminense, foram investidos R$ 1,5 milhão para aquisição de equipamentos modernos.

PICADINHO

Grupo Pela Vidda - RJ vai promover hoje (7), Dia Mundial da Saúde e o Dia Estadual do Diagnóstico Precoce do HIV, ação especial de testagem rápida de HIV na praia de Copacabana, no posto 2, em frente ao Copacabana Palace.



Multiplan realiza parceria exclusiva com a HD Sunflower e distribui cordões de girassol em seus shoppings. Colar ajuda a identificar, voluntariamente, pessoas que têm uma deficiência ou condição que pode não ser aparente.



Fundação para a Infância e Adolescência participará da 11ª Caminhada pela Conscientização do Autismo, hoje (7), às 9h, no Posto 12, na praia do Leblon. O evento é realizado pela ONG Grupo Mundo Azul.