Publicado 14/04/2024 05:00

O prefeito Eduardo Paes sancionou a Lei que cria o Programa de Incentivo à Leitura no Município do Rio. De autoria do vereador Inaldo Silva (Republicanos), a lei prevê atividades para todas as idades que serão desenvolvidas em parceria com bibliotecas, escolas, organizações não governamentais e demais entidades educacionais e culturais. Serão promovidos eventos literários, como feiras, exposições, palestras, e o intercâmbio entre escritores, editores e leitores. "Através da leitura, nós temos a oportunidade de explorar diferentes culturas, épocas e perspectivas, ampliando a visão do mundo. A leitura melhora o vocabulário e a escrita", justificou o vereador. Não é excludente que a implantação venha seguida de locais onde se possa conciliar com a prática de novas tecnologias.

Federalização de rodovia

Deputado Andrezinho Ceciliano quer federalização da RJ-127. - Divulgação/Alerj

O deputado Andrezinho Ceciliano (PT) faz movimento político para federalizar a RJ-127, que liga Paracambi a Vassouras, com trecho interditado desde fevereiro. "Ao promover a federalização, não apenas alimentamos a esperança dos residentes e atores econômicos em relação à pronta recuperação de uma infraestrutura vital para região, mas também abrimos a possibilidade de concessão à iniciativa privada”. Custo da obra para recuperação da rodovia é estimada em mais de R$ 1 bi com duração de pelo menos cinco meses.

Sem diferença na educação

Projeto de lei de autoria do deputado Renato Miranda (PL) quer pôr fim à distinção na emissão e no registro de diplomas da educação à distância em todos os níveis e modalidades de ensino em estabelecimentos públicos estaduais. O objetivo, segundo o parlamentar, é combater o preconceito com alunos formados na modalidade de EAD.

Falta de respeito às leis

Essa semana, um cachorro foi atacado por um pitbull, sem focinheira, que passeava com tutor. Presidente da Comissão de Defesa dos Animais, o vereador Luiz Ramos Filho (PSD) pede fiscalização e punição. "As pessoas não estão respeitando a lei. Vários casos estão chegando à Comissão de Defesa dos Animais. Estou acionando a Secretaria de Segurança para que fiscalize o cumprimento da lei e puna os tutores que estão descumprindo as regras", disse.

PICADINHO

Hoje (14) é o último dia da 4ª edição do “Festival Música que Transforma”, promovida pela Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica, na Fundição Progresso, no Rio. Evento gratuito.



Projeto Praia Para Todos promove, hoje (14), às 9h, exposição com obras de artistas da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. Evento será na Praia do Recreio, posto 11.



Projeto SETA promove três eventos, na Suíça, que farão parte da agenda da 3ª edição do Fórum Permanente de Afrodescendentes, da ONU, que acontece até o dia 19. Iniciativa tem objetivo de transformar rede pública escolar brasileira em ecossistema de qualidade social antirracista.