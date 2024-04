Publicado 12/04/2024 05:00

Há um desafio a ser vencido nas cidades de veraneio no combate à dengue. O motivo é que 40% das casas ficam fechadas. Enquanto os municípios do Rio investem em planos de combate à proliferação do mosquito, algumas cidades da Região dos Lagos enfrentam desafios na execução dessas ações. Apesar dos esforços bem-sucedidos das equipes de saúde, o alto número de residências de veraneio dificulta o acesso dos agentes, comprometendo o controle da dengue. Segundo a Secretaria de Saúde de Saquarema, quatro em cada dez imóveis permanecem fechados na cidade durante a maior parte do ano, limitando o acesso às áreas propícias à proliferação do Aedes aegypti. "80% dos focos do mosquito estão dentro das residências e é muito importante a colaboração da população e principalmente dos proprietários das casas de veraneio para garantir a efetividade das ações de combate à dengue, para deter o avanço da doença e proteger a saúde pública na nossa região. Aqui em Saquarema, criamos o Disque-Dengue para minimizar o impacto", destacou o secretário de Saúde de Saquarema, Dr. João Alberto.

Biografia: Mônica Benício e Marielle

Marielle Franco e Monica Benicio se conheceram em 2004. - Reprodução

A vereadora Mônica Benício (PSOL) lança amanhã (13) a biografia "Marielle & Mônica: uma história de amor e luta", sobre o relacionamento que teve com a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. A deputada Talíria Petrone (PSOL) é a convidade para um bate-papo, às 13h, na Livraria Folha Seca, no Centro do Rio. Haverá ainda sessão de autógrafos e apresentação do grupo Samba Que Elas Querem.

Antirracismo e os ajuste necessários

O antirracismo ganhou espaço na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) esta semana. A iniciativa do deputado Carlos Minc (PSB) pretende instituir um protocolo de atuação antirracista e de combate à intolerância religiosa nas redes pública e privada de ensino. Além de mobilizar a área de educação, faz parte o alinhamento com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj e demais órgãos competentes.

PCdoB aposta em Roberto Monteiro para quebrar jejum na Câmara

Há 12 anos fora da Câmara de Vereadores do Rio, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) apostará no advogado Roberto Monteiro para retomar sua cadeira no Palácio Pedro Ernesto. Roberto foi vereador até 2012 pelo partido. A sua principal bandeira continua sendo a luta contra desigualdade social na cidade. Na próxima semana, já tem uma reunião marcada com a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos.

PICADINHO

Real Galeria apresenta exposição "Geração 80 – 40 anos depois", até 24 de maio, em Copacabana. A mostra faz recorte no movimento que foi um marco na Arte Contemporânea Brasileira, com obras de 27 artistas.



Acemades abre inscrições, até dia 19, para curso gratuito de panificação para mulheres de baixa renda e vulnerabilidade social. Aulas serão na sede da instituição, em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio.



Artista Jérôme Poignard apresenta, até 15 de maio, exposição "Luzes", famosa por suas cores e luzes, no Centro Cultural Correios RJ, com curadoria de Marcia Marschhausen.