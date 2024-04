Publicado 13/04/2024 05:00

Diferentemente do que foi noticiado, o deputado federal Otoni de Paula disse à coluna que é sim pré-candidato à prefeitura do Rio. E fará ataque fontal ao prefeito Eduardo Paes. Otoni não só considera lamentável o Governo Municipal investir R$ 10 milhões no show da cantora pop Madonna, como o descaso com a segurança pública. "Por que a lei 13.675/2018 que criou o SUSP (Sistema Único de Segurança Pública), que coloca a Guarda Municipal como agente de segurança pública municipal, não foi aplicada efetivamente pelo prefeito? Por que o decreto 10.822, que criou o Plano Nacional de Segurança Pública e que prevê a responsabilidade dos municípios, através da criação do Plano Municipal de Segurança Pública, cujas ações podem ser executadas por uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, não foi implementado na cidade do Rio?", provoca o pastor. Ele será um dos entrevistados da série que estamos fazendo com os prefeitáveis do Rio.

Bolsonaristas e a taxação dos ricos

Grandes fortunasFoto:Reprodução/Internet

Levantamento feito pelo Lemep, Laboratório de Estudos da Mídia e Esfera Pública apontou que existe divisão de opiniões entre os bolsonaristas sobre taxação ou não dos ricos. Entre os convictos, um pouco mais da metade dos participantes rejeitou a proposta, considerando que os ricos não deveriam pagar mais impostos. Já entre os moderados, majoritariamente o grupo foi favorável à taxação dos super ricos e à reorganização do sistema tributário, de modo proporcional à renda.

Partido muda de liderança

Nova líder da bancada do PT na Alerj, a deputada Verônica Lima está de olho na atuação da extrema direita. "Assumo com muito orgulho essa tarefa, tendo clareza da importância de conduzirmos nosso trabalho na defesa das minorias e das pautas do povo pobre do nosso Estado, cada vez mais atacados pela extrema direita".

Autores privados de liberdade

Projeto desenvolvido pelo ex-desembargador de Justiça Siro Darlan, a Academia Brasileira de Letras do Cárcere será lançada na próxima quinta-feira (18), Dia Nacional do Livro Infantil. A ABLC é uma iniciativa pioneira para reconhecer e valorizar as obras literárias de escritores e escritoras privados de liberdade. Os primeiros imortais acadêmicos vão ocupar 20 cadeiras.

PICADINHO

Universidade Veiga de Almeida acaba de se tornar membro da Rede Brasileira de Instituições de Ensino Superior para o Desenvolvimento Sustentável (UniSustentável).



Musical "Leci Brandão - Na Palma da Mão", com direção de Luiz Antonio Pilar, faz apresentação no Teatro da UFF no dia 13 de abril, às 20h, e no dia 14 de abril, às 19h.



Neste final de semana (13 e 14), a Casa do Saber Popular realiza edição 2024 do Mitos e Ritos da Cultura Popular, evento gratuito que contará com participação de Jongo da Serrinha.